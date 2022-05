Les réseaux sociaux proposent aujourd’hui une pléthore de fonctionnalités permettant de faire de la publicité. C’est le cas de Twitter qui met à disposition des entreprises Twitter ads. Cette régie publicitaire permet de concevoir des contenus sponsorisés et ciblés pour améliorer sa visibilité et trouver de nouveaux prospects. Pour tirer le meilleur parti de cet outil, il faut s’intéresser et comprendre les différentes options qu’il propose. Nous vous recommandons également de lire de notre article sur les 5 conseils de pro pour créer des publicités Twitter.

Guide complet pour faire de la publicité avec Twitter ads

Avant de lancer une campagne sur Twitter, il est important de connaître les spécificités de la régie publicitaire de Twitter. Zoom sur les différentes fonctionnalités disponibles pour développer sa notoriété et toucher une nouvelle audience.

Dans la même catégorie Le ciblage contextuel réconcilie les consommateurs avec la publicité

Quel type de publicité choisir sur Twitter ?

Twitter ads propose trois types de publicité. Chacun comporte différentes caractéristiques et vise à atteindre des objectifs précis.

Les tweets sponsorisés

Les tweets sponsorisés s’apparentent à des tweets classiques, sauf que l’annonceur paye l’affichage de son contenu dans le fil d’actualité (ou timeline) d’internautes qui ne le suivent pas. Ils sont proposés aux utilisateurs en fonction de leurs préférences. Ces tweets sont dotés des fonctionnalités de base, c’est-à-dire le retweet, le like et les commentaires. Ils sont accompagnés d’une mention “Sponsorisé”.

Les Twitter ads sous forme de tweets sponsorisés sont utiles pour élargir son audience cible et améliorer sa visibilité. À noter qu’ils ne sont affichés qu’un certain nombre de fois sur les comptes des twittos ciblés afin d’éviter de les inonder de publicités et de les faire fuir de la plateforme sociale.

Les comptes sponsorisés

Les comptes sponsorisés permettent de promouvoir son compte Twitter auprès d’utilisateurs ciblés qui ne suivent pas encore une marque, mais qui pourraient être intéressés par ce qu’elle a à lui proposer. Tout comme les tweets sponsorisés, ils sont habillés d’un libellé “Sponsorisé”. Ce type de Twitter ads permet autant de trouver de nouveaux prospects que de développer sa notoriété.

Les tendances sponsorisées

Sur Twitter, les tendances sont les sujets dont les twittos parlent le plus sur le réseau social. Sur desktop, elles s’affichent à droite du fil d’actualité. Sur mobile, elles se trouvent dans l'onglet Explorer. Les tendances sponsorisées permettent de faire passer une de ces thématiques ou hashtags en haut de la liste de trends.

Lorsque la marque conçoit une tendance sponsorisée, les internautes cliquant sur celle-ci accèdent à une liste de tweets en lien avec la thématique. Ce sont des résultats naturels. Il s’agit d’une façon d’augmenter naturellement sa visibilité et d’améliorer la portée de ses campagnes social média.

Les étapes à suivre pour publier des annonces sur Twitter

Twitter ads peut être un outil efficace pour atteindre des objectifs d’augmentation de leads et de développement de ventes. Pour y parvenir, il faut toutefois suivre certaines étapes clés.

Configuration de votre compte Twitter ads

Pour commencer à utiliser le gestionnaire de publicités du réseau social, il convient de configurer son compte Twitter ads. Pour cela, il faut avant tout connecter le compte Twitter de son entreprise ou de sa marque. Il doit être optimisé avec une photo de profil, une URL ou encore une biographie. S’il vient seulement d’être créé, il faudra patienter quelques jours avant d’accéder à l’outil publicitaire. Il faut ensuite saisir son fuseau horaire et cliquer sur “Démarrez”. Cela ne prend littéralement que quelques clics. On peut alors commencer à concevoir sa campagne publicitaire pour mettre en marche sa stratégie webmarketing.

Choix de votre objectif

Comme sur Instagram, le premier facteur à déterminer est l’objectif de sa campagne Twitter ads. C’est celui-ci qui détermine les types d’engagements et les actions qui seront facturées. Le réseau social en propose plusieurs :

Notoriété , pour qu’un maximum d’utilisateurs voient son tweet sponsorisé ;

, pour qu’un maximum d’utilisateurs voient son tweet sponsorisé ; Conversion , afin que chaque internaute qui a déjà téléchargé son application l’ouvre à nouveau et l’utilise ;

, afin que chaque internaute qui a déjà téléchargé son application l’ouvre à nouveau et l’utilise ; Vues de vidéos sponsorisées , lorsqu’on souhaite en améliorer la visibilité ;

, lorsqu’on souhaite en améliorer la visibilité ; Vues de vidéos in-stream , pour que sa vidéo soit diffusée au début de contenus partenaires Twitter ;

, pour que sa vidéo soit diffusée au début de contenus partenaires Twitter ; Installation d’une application , pour augmenter le taux de téléchargement ;

, pour augmenter le taux de téléchargement ; Trafic sur son site web , pour inciter les internautes à visiter son site et à passer à l’action ;

, pour inciter les internautes à visiter son site et à passer à l’action ; Engagement , pour optimiser le taux d’engagement de ses tweets sponsorisés,

, pour optimiser le taux d’engagement de ses tweets sponsorisés, Abonnés, afin d’élargir son audience sur Twitter.

Définition de votre groupe de publicités et votre enchère

Le système publicitaire de Twitter est construit comme une pyramide. Une campagne contient différents groupes de publicités. On définit alors le budget alloué, le ciblage, leur moment de diffusion et leur placement. À noter qu’il est possible de cibler plusieurs audiences pour une même campagne.

Sur Twitter ads, il faut indiquer le montant que l’on est prêt à dépenser pour chaque interaction. Celle-ci peut être l’engagement, le nombre de clics ou encore le nombre de vues sur une vidéo. Il est possible de gérer soi-même les enchères, ou de les automatiser. Le réseau social se chargera alors de définir le prix le plus juste et le plus bas qui permettra d’obtenir de bons résultats.

Choix de l'emplacement de votre publicité

Une fois cette étape de faite, vient le moment de choisir l’emplacement de sa publicité. On peut la faire apparaître dans la timeline des utilisateurs ciblés, sur les profils et dans les réponses aux tweets ou encore dans les résultats de recherche.

Ciblage de votre audience

Twitter ads est doté d’une fonctionnalité de ciblage puissante. Celle-ci permet de choisir l’audience la plus appropriée. Dans un premier temps, il faut déterminer les données démographiques des utilisateurs ciblés. Il s’agit du genre, de l’âge, de la zone géographique et de la langue parlée.

Il faut alors spécifier les caractéristiques de son audience. La régie publicitaire de Twitter offre la possibilité de cibler des internautes selon les sujets, les événements, les films et les séries qui les intéressent. Il est même possible de le faire en fonction des mots-clés qu’ils utilisent ou recherchent. Une fonctionnalité d’élargissement d’audience est désormais disponible afin d’attirer des utilisateurs avec des points communs à sa cible.

Pour nous aider à y voir plus clair, l’interface dévoile une estimation du nombre d’utilisateurs ciblés. Elle est mise à jour en temps réel en fonction des options choisies.

Lancement de la campagne

Enfin, il convient de vérifier l’ensemble des éléments pour s’assurer de ne pas avoir fait d’erreurs. Bien qu’il soit possible de modifier certains éléments une fois la campagne lancée, une simple étourderie peut avoir un impact considérable sur sa stratégie de social média marketing. Une fois que tout est prêt, il suffit de lancer sa campagne Twitter ads.

Ce guide vise à être un point d'appui à toute marque ou professionnel indépendant souhaitant concevoir des publicités Twitter performantes. Pour ce faire, il peut toutefois être judicieux de faire appel à une agence webmarketing.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site shinemedia.fr