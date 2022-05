Avec 436 millions d’utilisateurs actifs par mois, Twitter est devenu une plateforme incontournable pour développer sa marque. Grâce à Twitter Ads, l’outil publicitaire du réseau social, les entreprises peuvent créer des contenus sponsorisés, personnalisés et hautement ciblés pour promouvoir leurs services ou se faire connaître. Pour cela, il propose différents formats publicitaires et outils de ciblage, faisant de lui un levier marketing incontournable. Tirer le meilleur parti de Twitter pour sa stratégie webmarketing requiert toutefois d’adopter certains réflexes.

Nos conseils pour créer des publicités sur Twitter

Les Twitter Ads peuvent être des leviers efficaces pour attirer de nouveaux clients, améliorer sa visibilité ou booster son trafic. Pour y parvenir, il faut prendre en compte quelques éléments, comme les heures de publication ou encore le ciblage. Ils permettront de mettre en place une campagne publicitaire efficace et de réaliser une stratégie social média marketing infaillible.

Publier des tweets de qualité à des heures stratégiques

Chaque jour, les internautes voient défiler une quantité importante de tweets dans leur fils d’actualité (aussi appelé timeline). Dans un tel contexte, faire ressortir son compte d’entreprise Twitter peut s’avérer compliqué. Pour y parvenir, il est primordial de créer des contenus impactants qui attireront l’œil de son audience. Cela implique de bien connaître leurs intérêts et d'adapter ses tweets en temps réel aux trending topics qui les séduisent, par exemple la victoire d’un club de football. Durant l’élaboration de ses campagnes Twitter Ads, il est donc essentiel d’être réactif afin d’être en concordance avec les tendances actuelles et réussir à être engageant.

Pour tirer son épingle du jeu, il est également recommandé de leur proposer du contenu exclusif qu’ils ne pourront découvrir que sur Twitter. Cela peut être le making of d’une campagne publicitaire ou les secrets de création d’un produit. L’objectif est de réussir à créer de la valeur ajoutée, et pas de reposter un contenu que l’internaute aura déjà vu sur une autre plateforme sociale.

Créer des publicités Twitter performantes requiert aussi de publier régulièrement. Sur le réseau social, des milliers de tweets sont rédigés et publiés chaque jour. Selon les données Statista, la durée de vie d’un tweet ne serait que de 18 minutes. Pour une entreprise, il est alors indispensable de rester actif en tweetant quotidiennement et à des heures stratégiques afin d’avoir une bonne visibilité. Pour déterminer le meilleur moment pour publier ses Twitter Ads, il faut s’intéresser aux habitudes de son audience cible, notamment à quels horaires elle fréquente généralement la plateforme sociale.

Ajouter des éléments cliquables rentables

Pour tout professionnel, l’objectif est donc de créer des publicités Twitter engageantes qui lui permettront de se faire connaître auprès de sa cible. Le risque reste toutefois de créer de l’engagement sur un contenu qui n’a pas de valeur ajoutée pour son entreprise. Cela arrive parfois avec le hashtag lorsqu’il est mal utilisé.

En concevant un tweet sponsorisé, on peut penser qu’il est judicieux d’ajouter des hashtags précis en lien avec son activité ou le sujet de son tweet. Par exemple, une marque qui vend des vêtements de pluie peut avoir tendance à ajouter des #rain #coat. Au lieu de cliquer sur le lien redirigeant vers son site web, il est probable que la cible clique sur ces hashtags. L’entreprise ne génère alors aucun revenu et est facturée, car le tweet a suscité une forme d’engagement (bien que ce ne soit pas celle voulue).

Il semble donc primordial d’insérer des éléments cliquables rentables qui permettront à l’entreprise d’obtenir les résultats escomptés, de gagner en notoriété et d’accroître ses profits.

Bien choisir le format publicitaire

Comme les Instagram Ads, les publicités Twitter disposent de plusieurs formats qui permettent de concevoir des campagnes performantes et uniques.

Les Image Ads

Les Images Ads permettent de mettre en avant un service ou un produit et de rediriger sa cible vers son site web à l’aide d’un lien. Elles sont utiles pour attirer l’attention des internautes grâce à une simple photo. Elles peuvent être utilisées pour accroître sa notoriété ou élargir sa clientèle.

Les Text Ads

Concrètement, les Text Ads sont des tweets ne comportant ni image, ni vidéo. On y retrouve tous les éléments d’un tweet classique : retweets, like, réponses… Elles s’intègrent très naturellement dans un fil d’actualité. Il faut toutefois réussir à manier les mots pour réussir à toucher son audience.

Les Video Ads

Les Video Ads sont des tweets avec des vidéos intégrées. Elles sont utiles pour présenter un produit ou un service, mais aussi mettre en valeur sa marque de façon créative. Bien utilisées, elles sont efficaces pour améliorer son taux d’engagement et établir un premier contact avec de nouveaux clients, ou encore améliorer son trafic en glissant un lien dans le tweet.

Concernant la durée, la vidéo peut durer jusqu’à 2min20. Notre attention étant limitée lorsqu’on navigue sur le web, il est recommandé qu’elle ne dépasse pas 15 secondes.

Les Carousel Ads

Les Carousel Ads permettent d’ajouter jusqu’à six images ou vidéos sur un seul et même tweet. Elles sont utilisées pour présenter différents produits ou offres d’une même gamme. L’avantage, c’est qu’elles engagent les internautes plus longtemps que les autres formats. Ils défilent les contenus et s’imprègnent de l’univers de la marque. Pour cela, il ne faut pas non plus négliger les 280 caractères mis à disposition, qui contribuent au storytelling.

Miser sur un ciblage précis

Le ciblage est au cœur de toute stratégie de communication et stratégie marketing. Les publicités Twitter permettent de cibler une audience en fonction de critères de segmentation précis :

La démographie , selon une zone géographique, une langue parlée ou un genre ;

, selon une zone géographique, une langue parlée ou un genre ; Les abonnés , pour toucher des internautes ayant un profil similaire à ses followers actuels ;

, pour toucher des internautes ayant un profil similaire à ses followers actuels ; Le matériel , c’est-à-dire le support de navigation utilisé par les twittos (mobile, desktop…) ;

, c’est-à-dire le support de navigation utilisé par les twittos (mobile, desktop…) ; Les comportements , soit les habitudes d’achats ou les modes de vie des utilisateurs ;

, soit les habitudes d’achats ou les modes de vie des utilisateurs ; Les intérêts et les sujets qui feront réagir sa cible ;

et les sujets qui feront réagir sa cible ; Les événements les plus pertinents des internautes ciblés pour créer de l’engagement ;

les plus pertinents des internautes ciblés pour créer de l’engagement ; Les mots-clés, pour cibler ou exclure les personnes ayant cherché un terme spécifique ;

pour cibler ou exclure les personnes ayant cherché un terme spécifique ; Les conversations , pour toucher une audience intéressée par un sujet en lien avec sa marque ;

, pour toucher une audience intéressée par un sujet en lien avec sa marque ; Les cibles personnalisées, par exemple pour retrouver un utilisateur qui a fait preuve d’intérêt pour sa marque et le toucher à nouveau.

Un ciblage trop restreint peut impacter la diffusion d’une campagne. De l’autre côté, un ciblage trop large peut améliorer sa diffusion, mais toucher des utilisateurs qui ne font pas forcément partie de son cœur de cible. Il faut donc tester différentes approches de ciblage pour identifier celle qui nous convient le mieux et réussir à toucher une audience qualifiée au moment le plus opportun.

Analyser les campagnes

Twitter est le réseau social de l’instantanéité. Chaque minute, des nouveaux sujets émergent et de nouvelles tendances se dessinent. Pour que ses campagnes publicitaires restent pertinentes, il est essentiel d’adapter son contenu et d’analyser les actions qui sont efficaces, et celles qui ne le sont pas. Les publicités Twitter offrent un tableau de bord permettant de garder un œil sur son coût par résultat (CPR), son taux d’impression et son taux d’engagement. Ces éléments sont utiles pour mesurer l’efficacité de sa campagne en cours et déceler les opportunités d’amélioration de sa stratégie social media.

Ces quelques conseils visent à être des véritables points d’appui permettant à chacun de concevoir des publicités Twitter efficaces et engageantes en tout point. Pour parvenir à obtenir des bons résultats dès votre prochaine campagne publicitaire sur le réseau social, il peut être préférable de faire appel à une agence webmarketing.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site.