Avec 1,2 milliard d’utilisateurs, Instagram est un levier essentiel d’une stratégie de social media marketing. Grâce à Instagram Ads, l’outil de publicité du réseau social, les entreprises peuvent créer des publicités en quelques clics afin d’accroître leur visibilité ou encore faire connaître leurs produits. Pour en tirer profit convenablement, il convient cependant de connaître tous les rouages de la plateforme. Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tour d’horizon des différents formats de publicités existants sur le réseau social.

Focus sur les différents formats de publicités Instagram

Publicités photo, vidéo, stories… Instagram propose de nombreux formats pour promouvoir son offre. Néanmoins, chacun d’entre eux a des caractéristiques différentes et répond à des objectifs spécifiques.

Les publicités photo

Simple et efficace, l’annonce photo d’Instagram est un format classique, semblable à celui d’une publication photo organique. Elle permet de poster une photo au format carré, le plus optimal, mais aussi en vertical ou paysage selon ses besoins. La description n’est pas à négliger, tout comme l’utilisation de boutons call-to-actions. Ils seront à ajouter en fonction de vos objectifs : notoriété, trafic web, conversion, génération de leads, installation d’application ou encore interaction sociale. Il est par exemple possible d’ajouter un bouton “en savoir plus” ou “s’inscrire” afin de pousser le prospect à passer à l’acte.

Les publicités vidéo

Les publicités vidéo sont quelque peu similaires à celles au format photo, mais avec l’avantage du son et du mouvement en plus. Elles sont pratiques pour présenter ses produits ou sa marque de façon originale, permettant ainsi d’attirer rapidement l’attention des internautes. Une nouvelle fois, il est recommandé d’utiliser le format carré pour qu’elle apparaisse correctement dans le fil d’actualité des utilisateurs.

Concernant la durée, la publicité vidéo doit durer entre 1 et 120 secondes. Néanmoins, il convient de ne pas faire une vidéo trop courte ou trop longue si l’on souhaite voir ses prospects la regarder entièrement.

Les publicités sous forme d'annonces carrousel

Le format carrousel permet d’ajouter plusieurs contenus sur une seule publication Instagram. L’avantage, c’est qu’il engage les utilisateurs plus longtemps. Les utilisateurs font défiler les images ou vidéos du carrousel d’une marque et se plongent ainsi dans son contenu.

Ce type de publicité peut contenir jusqu’à 10 photos ou vidéos et, comme toujours, un call-to-action. Cela permet de présenter un produit ou une solution sous plusieurs angles. Elles sont également utiles pour laisser libre cours à sa créativité, notamment au storytelling. En quelques clics et swipe, il devient possible de raconter une histoire qui séduira assurément ses prospects.

Les publicités Instagram Explore

Il est aussi possible de tirer profit de l’onglet Explore de la plateforme grâce à des vidéos ou des photos. Elle permet d’atteindre des utilisateurs qui n’ont pas encore suivi une marque, mais qui pourraient certainement apprécier celle-ci. Cette partie du réseau social est fortement utilisée par les internautes, qui s’y rendent régulièrement pour passer le temps et découvrir de nouveaux comptes à suivre de façon inopinée. La manière dont l’onglet est fait leur permet de scroller sans limites et de voir du contenu personnalisé. En ce sens, les publicités dans Explore peuvent facilement attirer des curieux, et sont donc essentielles pour accroître sa notoriété et augmenter son taux de conversion.

Les collections Instagram

À leur tour, les collections sur Instagram sont faites pour aider les clients potentiels à découvrir, parcourir et acheter des produits ou une solution sur leur smartphone. Elle offre une expérience fluide qui plonge les internautes dans le contenu visionné, que ce soit une photo ou une vidéo. En effet, ce format occupe une grande partie de l’écran et présente une fonctionnalité d’e-commerce qui permet d’acheter des produits directement depuis une publicité. En cliquant sur l’annonce, l’internaute est redirigé vers une vitrine Instant Experience d’Instagram.

Les publicités en stories

Au quotidien, les utilisateurs du réseau social consomment les stories avec une réceptivité importante. Pour une entreprise, ce format représente ainsi une véritable opportunité pour captiver leur attention. Que ce soit par le biais de photos ou de vidéos, les stories permettent aux marques bien évidemment de promouvoir un produit, mais aussi d’améliorer son taux d’engagement et de conversion. L’interactivité de ce format peut par exemple aider à générer du trafic vers son site grâce à des liens intégrés ou des call-to-actions. Dans tous les cas, il convient de respecter le format 9:16, adapté à la taille d’un smartphone, sur lesquelles sont principalement visionnées les stories.

Les publicités Reels

Tout comme dans Explore, les publicités dans les Reels permettent de toucher une audience qui ne fait pas partie de vos abonnés, mais qui pourrait assurément être intéressée par vos produits ou vos services. L’avantage, c’est que ces annonces s’intègrent naturellement au flux de l’utilisateur. En ce sens, c’est une solution pertinente qui évite de se montrer trop intrusif. Comme pour les stories, il est nécessaire d’opter pour le format 9:16 afin que vos publicités Reels s’adaptent parfaitement à la taille du smartphone des utilisateurs.

Vous l’aurez compris, Instagram propose de nombreux formats publicitaires qui permettent de mettre en place des campagnes performantes et créatives. Pour en savoir plus sur les spécificités de chaque format, il est toujours possible de télécharger notre guide Instagram Ads.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site shinemedia.fr