Instagram est un réseau social avec une large audience très engagée. Sur cette plateforme, l’image est au cœur de toute réflexion stratégique et les formats publicitaires proposés abondent. Cela fait de lui un levier majeur pour mener à bien une stratégie de social media marketing. Pour tirer convenablement profit des Instagram Ads, il convient de se familiariser avec les codes de la plateforme et de connaître le fonctionnement des différents outils publicitaires proposés. Découvrez ainsi 10 règles à respecter lors de la création de vos publicités Instagram.

10 règles à respecter pour faire des publicités Instagram

Instagram Ads peut être un outil puissant pour accroître sa visibilité, augmenter ses leads et développer ses ventes. Il faut avant tout se pencher sur les différents éléments à prendre en compte lors de la conception de sa publicité pour atteindre ces objectifs.

Optimiser son compte Instagram

Pour faire briller son entreprise sur le réseau social, il convient de s’assurer que son profil Instagram est complet et, par-dessus tout, optimisé. Cela implique tout d’abord d’avoir un nom clairement identifiable qui puisse être facilement recherché, mais pas seulement.

La photo de profil, qui est la première chose aperçue par les utilisateurs de la plateforme, ne doit pas être négligée non plus. Il est préférable d’avoir une photo de profil simple à l’image de son entreprise. Il faudra également soigner sa biographie en décrivant de façon courte et efficace l'activité de sa société. L’objectif est que les informations les plus pertinentes puissent être trouvées, comme son site internet.

Définir des objectifs clairs

Comme sur Facebook, il est essentiel de définir clairement ses objectifs avant d’élaborer sa campagne Instagram Ads. Cela donne une ligne directrice, mais sera surtout utile au réseau social, qui comprendra les résultats que l’on souhaite obtenir.

Un des objectifs possibles peut être l’augmentation de visites sur son site web. Les publicités créées vont alors rediriger les utilisateurs vers celui-ci lorsqu’ils appuient sur celles-ci. Elle permet d’accroître sa visibilité et potentiellement d’augmenter son nombre de prospects. Instagram propose même d’ajouter des boutons call-to-action (CTA) comme “En savoir plus”, incitant l’internaute à cliquer.

Dans le cas où le but serait d’augmenter les visites sur son profil Instagram, les publicités conçues redirigeront logiquement les utilisateurs vers celui-ci lorsqu’ils appuient dessus. C’est particulièrement utile lorsqu’on met en avant ses services, ses solutions ou ses produits à travers ses photos ou ses stories. Cela peut être d’une grande aide pour acquérir de nouveaux clients.

En somme, chaque publicité doit venir répondre à un objectif clair qui a été établi au préalable. Cela permettra de prendre connaissance des outils les plus adaptés pour créer sa campagne Instagram Ads.

Analyser son public cible

Avant de commencer à publier sur Instagram, il convient d’analyser son public cible. Il faut notamment se renseigner quels hashtags utilisent le plus les utilisateurs ou encore à quelle heure ils sont le plus réactif. Pour cela, il est possible de se servir de la fonctionnalité “Statistiques” dans l’onglet “Audience” du réseau social.

Il est également recommandé d’explorer les puissants outils de ciblage Instagram Ads. Ils permettent de cibler des utilisateurs selon la zone géographique dans laquelle ils se trouvent, leurs données démographiques, leur centre d’intérêt, leur âge ou encore leur genre.

Bien choisir le format publicitaire

Instagram propose plusieurs formats de publicités pour promouvoir son offre : photo, vidéos, stories… Les possibilités sont nombreuses. Au moment de créer sa campagne Instagram Ads, il est toutefois primordial de garder en tête que chacun d’entre eux a des caractéristiques précises et répond à des objectifs différents les uns des autres.

Les photos, à l’aide de boutons call-to-action, vont par exemple être utiles pour accroître sa notoriété, améliorer son trafic web et son taux de conversion ou générer plus de leads. Pour présenter un produit, il sera plus judicieux d’opter pour le format vidéo, qui a l’avantage du son et du mouvement. Il ne faut pas oublier qu’une publicité vidéo doit faire entre 1 et 120 secondes.

Ce type de contenus pourra ensuite être utilisé dans Instagram Explore, les Reels, les stories ou sous forme d’annonces carrousel en fonction des résultats souhaités. Pour en savoir davantage sur les spécificités de chaque format, il est préférable de s’appuyer sur notre guide Instagram Ads.

Miser sur le storytelling

Les techniques de vente traditionnelles ne sont plus aussi efficaces qu’avant. Vanter les mérites d’un produit à travers un simple discours promotionnel ne convainc pas les jeunes générations. Pour cette raison, une marque doit plutôt mettre en avant ses valeurs, auxquelles pourra s’identifier son audience. Faire de la publicité se transforme alors en une histoire à raconter. Il faut ainsi maîtriser le storytelling, plus seulement pour vendre des produits, mais l’univers tout entier qui constitue une marque.

Savoir utiliser les hashtags à son avantage

Les hashtags sont un élément constituant d’Instagram. Ils permettent à un utilisateur de trouver des profils qui pourraient lui plaire et des contenus pertinents. Pourtant, ils sont parfois oubliés lors de la conception d’une campagne publicitaire sur le réseau social. Pour s’assurer d’avoir une bonne visibilité, il est primordial de les utiliser pour ses publicités Instagram. Ils vont permettre de catégoriser votre contenu pour qu’il puisse être découvert par une audience s’intéressant à une tendance ou un sujet spécifique.

Pour que les hashtags soient utiles à une stratégie social media, il faut les utiliser correctement. Pour cela, il est important de connaître les différents types de tags existants :

le hashtag de marque , pour être facilement trouvable par son audience et fédérer une communauté ;

, pour être facilement trouvable par son audience et fédérer une communauté ; le hashtag communautaire , pour trouver des comptes intéressés par une même thématique, comme #frenchtravelers,

, pour trouver des comptes intéressés par une même thématique, comme #frenchtravelers, le hashtag lié au secteur d’activité , pour cibler directement une clientèle ou de potentiels partenaires ;

, pour cibler directement une clientèle ou de potentiels partenaires ; le hashtag de niche, qui est moins populaire, mais plus précis. Cela peut être un hashtag utilisé par ses clients, permettant de les cibler facilement.

Pour choisir le bon hashtag, il peut être judicieux de chercher un mot-clé générique dans la barre de recherche Instagram, et de regarder si ce tag est très concurrentiel ou non. Si c’est le cas, il vaudra mieux opter pour un autre, permettant de se faire une place parmi les autres publications. Dans tous les cas, il faut s’assurer que celui-ci soit pertinent et quelque peu populaire pour que votre publication ne tombe pas aux oubliettes.

Il faudra également veiller à utiliser un nombre de hashtags correct. Le nombre recommandé varie en fonction de la publication et des souhaits de chacun. Toutefois, si Instagram en autorise trente par post, il n’est pas recommandé d’en mettre autant.

Recourir à des outils de conception

Au premier abord, créer une publicité Instagram peut paraître complexe. Pour aider les annonceurs dans cette tâche, il existe une multitude d’outils, notamment pour le design. Canva permet par exemple d’utiliser des modèles préconçus par des professionnels et de créer une déclinaison de contenus pour une campagne publicitaire.

Côté mobile, les applications sont nombreuses. L’une des plus populaires, Mojo, offre la possibilité de créer des stories animées pour le réseau social. Aucune compétence graphique particulière n’est nécessaire. Pour les vidéos, il existe Videoleap, permettant de monter une vidéo en quelques clics.

Pour concevoir convenablement une campagne Instagram Ads, il est primordial d’avoir une vue d’ensemble sur celle-ci. Pour cela, il peut être pertinent d’opter pour un outil comme Trello. Ce dernier va être utile pour connaître l'avancée de chaque étape et répartir les tâches entre différents collaborateurs.

Se concentrer sur ses Call to Action

Photo, vidéo, stories, carrousel… Qu’importe le format ou l’emplacement choisi pour sa publicité Instagram, il est essentiel d’y ajouter des call-to-action, sous forme d’un lien hypertexte ou encore d’un bouton. Pour pousser à l’achat ou au téléchargement, on y inscrit deux ou trois mots, comme “Acheter maintenant” ou “Télécharger gratuitement”. Il est aussi possible d’opter pour des CTA plus pérennes, par exemple "Abonnez-vous dès maintenant”. Qu’importe la formule adoptée, ils doivent être mis en surbrillance pour être bien visibles par son audience.

L’objectif d’un CTA est de provoquer un sentiment d’urgence chez l’utilisateur, l’incitant à cliquer. C’est un outil indispensable pour augmenter les taux de conversion d’une campagne Instagram Ads. Il est donc primordial d’en ajouter dès que possible.

Déterminer un budget raisonnable

Sur Instagram, le budget influence le nombre d’utilisateurs voyant la publicité. Plus une entreprise dépense, plus le nombre de personnes touchées sera important. On peut dépenser un euro si on le souhaite, mais le réseau social recommande de choisir un budget de minimum 5 euros par jour, pendant au moins six jours.

Ce montant et cette durée permettent à l’algorithme de la plateforme d’identifier la cible la plus adéquate et de collecter des datas pour maximiser les résultats de ses Instagram Ads. Si l’on veut qu’elle soit performante, il convient alors de choisir un budget raisonnable et adapté.

Tester l'efficacité de sa campagne

Comme pour toute campagne publicitaire, il est primordial de tester son efficacité. Comme Facebook, Instagram est doté de puissants outils d’analyse permettant de connaître l’impact et les retombées des publicités créées. Ils sont utiles pour mesurer différents KPI, comme l’indicateur de portée. Il offre la possibilité de savoir combien de personnes ont vu notre campagne. La plateforme propose aussi des fonctionnalités permettant aux marques de surveiller leurs taux d’engagement, taux de clics ou encore taux de mentions.

Ces KPI sont essentiels pour savoir les éléments sur lesquels il est nécessaire de travailler. Ils sont utiles pour optimiser ses prochaines campagnes et renforcer sa stratégie social media.

Faire preuve de créativité

Enfin, il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, une publicité doit être créative pour se démarquer dans un feed. Dans le cas contraire, l’utilisateur ne passera même pas une seconde sur une publication. Pour cette raison, l’attrait visuel n’est pas à négliger, qu’il s’agisse d’une photo ou d’une vidéo. L’avantage, c'est qu'Instagram propose de nombreux outils de personnalisation : police, stickers, filtres, couleurs, son… Les fonctionnalités sont nombreuses.

En respectant ces règles de base, vous vous assurez de créer des campagnes publicitaires Instagram Ads attrayantes et engageantes. In fine, votre retour sur investissement (ROI), votre visibilité et vos ventes n’en seront que positivement impactées.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site shinemedia.fr