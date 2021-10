Ces dernières années, l’univers entrepreneurial a été chamboulé par l’arrivée du digital. De nouvelles technologies se sont développées, et de nouveaux outils ont vu le jour. Du fait de ces transformations constantes, il n’est plus suffisant de publier des contenus en ligne en attendant qu’ils atteignent votre cible.

Désormais, les stratégies élaborées se doivent d’être efficaces et pertinentes dès leur mise en place afin de générer un nombre important de leads, d’améliorer votre visibilité et d’augmenter votre chiffre d’affaires depuis internet. Pour y parvenir, notre agence webmarketing vous délivre trois conseils pour améliorer votre stratégie webmarketing.

Comment améliorer votre stratégie webmarketing grâce à nos 3 conseils ?

Dorénavant, il existe de nombreux moyens pour parfaire votre présence en ligne et d’acquérir des prospects. Parmi les plus efficaces, l’optimisation de votre référencement, le social media marketing et le content marketing.

Optimiser les résultats sur les moteurs de recherche

Si votre site web n’enregistre pas assez de trafic et que vous êtes mal référencé sur les moteurs de recherche, le problème peut venir d’un mauvais équilibre entre le SEO (Search Engine Optimization) et le SEA (Search Engine Advertising). Ces deux termes sont les pierres angulaires du référencement web.

Bien que cela demande du temps, améliorer son SEO est essentiel pour optimiser sa stratégie webmarketing. Il correspond à la visibilité de votre site dans les résultats naturels des moteurs de recherche. Concrètement, les algorithmes de Google ou Bing vont classer les résultats de requêtes lancées par les utilisateurs de la plus pertinente, qui est la première page, à la moins pertinente. Plusieurs critères sont pris en compte, comme le champ lexical du contenu, la pertinence du contenu de la page et bien sûr l’autorité de votre nom de domaine.

Pour s’assurer de finir en haut de la première page, il est toujours possible d’opter pour le SEA. Cela repose sur l’achat aux enchères de mots-clés auprès des moteurs de recherche. Cela permet à votre site d’être placé dans la catégorie “Annonce”, située avant les contenus référencés naturellement.

Le référencement naturel et le référencement payant se complètent et sont des piliers d’une stratégie webmarketing. Ils vont permettre d'acquérir des prospects plus rapidement grâce à la visibilité à court et long terme qu’ils offrent.

Miser sur le social media marketing

Tout comme le SEO et le SEA, le social media marketing est devenu une expertise webmarketing à part entière. Il nécessite de maîtriser à la perfection les réseaux sociaux. Que vous soyez une TPE, une PME ou une GE, ils sont des outils clés pour accroître votre présence au sein de vos communautés.

Pour bâtir une relation de confiance avec votre audience, il est essentiel d’intégrer le community management à votre stratégie social media. Il s’agit d’animer et d’engager les abonnés qui adhèrent aux différents réseaux sur lesquels votre entreprise est présente. Une agence webmarketing peut être un excellent allié pour vous aider à optimiser votre présence sur ces canaux de communication et établir une relation de confiance avec votre communauté.

Une fois votre stratégie mise en place, l’enjeu est désormais de générer assez d’engagement sur vos publications afin d’augmenter le trafic sur votre site. Les Social Ads peuvent vous aider à faire face à ce défi. Ces publicités payantes sont diffusées sur les réseaux sociaux et permettent de mettre vos contenus en avant en quelques clics tout en ciblant l’audience de votre choix. Elles sont essentielles, surtout lorsqu’on sait à quel point la concurrence est rude en ligne. Les entreprises se disputent la visibilité, d’où l’importance d’intégrer les Social Ads à votre stratégie social media.

Booster son content marketing

Le content marketing est un levier à ne pas négliger pour améliorer votre stratégie webmarketing. C’est un pilier fondamental du brand content, qui consiste à définir l’identité de votre entreprise. Il est nécessaire pour créer tout le storytelling qui l’entoure, notamment les valeurs que vous véhiculez et auxquelles votre audience pourra se rattacher. Miser sur le brand content permet de laisser une empreinte mentale sur votre cible grâce aux éléments visuels et narratifs qui caractérisent votre firme. Cela soulève donc des enjeux de création sur différents supports, comme le blog, la newsletter, les réseaux sociaux ou encore les podcasts.

Bien que vous puissiez réaliser ces contenus vous-mêmes, il est toujours possible de faire appel à une autre entreprise appréciée par vos clients pour promouvoir votre service ou vos produits. Par exemple, le média Siècle Digital opère une stratégie de branded content auprès d’une cible B2B en leur proposant des articles sponsorisés autour d’une thématique spécifique, de livres blancs ou encore de webinaires. De ce fait, les entreprises se placent à des endroits stratégiques qui permettent l’évitement de la publicité par les internautes, leur assurant une visibilité importante.

Pour chacune des solutions, il ne faut pas négliger l’importance du tracking, qui permet d’en savoir plus sur vos clients. Des outils de data visualisation comme Google Data Studio permettent de faire cela, mais aussi de mesurer vos performances et d’en savoir plus sur le retour sur investissement (ROI) de vos actions.