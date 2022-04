Réseau social incontournable pour les amateurs de sport, Twitch séduit de plus en plus de médias qui souhaitent se lancer leurs émissions pour toucher une nouvelle audience. C'est le cas de 20 Minutes et RMC Sport, deux médias français qui décident justement de se lancer sur la plateforme avec des émissions consacrées aux sports.

« Les croisés, tu connais », la nouvelle émission de 20 Minutes

Le 7 avril 2022, 20 Minutes a annoncé le lancement de sa chaîne Twitch avec un talk consacré aux sports, les jeudis à 17h. C'est le premier programme de la rédaction sur Twitch qui s'intitulera « Les croisés, tu connais ». L'équipe des sports de 20 Minutes veut profiter de ce format pour échanger et débattre en direct avec les internautes sur l'actualité sportive de la semaine. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction, précise que « ce talk est la première émission d'une grille que nous comptons étoffer rapidement. nous ne venons pas révolutionner le Twitch Game, mais pour multiplier les interactions avec nos audiences ».

Dans la même catégorie Zuck Bucks : Meta n’a pas abandonné les monnaies numériques, au contraire

Cette émission sera diffusée depuis les studios parisiens du média. Un rendez-vous réalisé dans « une ambiance détendue » selon le légendaire état d'esprit « comme à la maison » des lives et des débriefs du service des sports de 20 Minutes. Le média espère bien convaincre ses jeunes lecteurs. 20 Minutes pourra déjà capitaliser sur la forte appétence de son audience pour le numérique : 80% de ses 20 millions d'utilisateurs consultent les actualités sur le web.

RMC Sport lance une quotidienne sur Twitch

De son côté, RMC Sport débarque avec une offre plus complète : une quotidienne et des matchs en direct. La quotidienne se tiendra de 17h à 21h 7j/7 et s'appellera justement « Le 7/7 », avec « des événements spéciaux et la diffusion de combats de MMA ». RMC Sport promet des lives événementiels avec des breaking news, et également la diffusion de matchs de football. Avec cette émission quotidienne, RMC Sport sera le média français avec la plus large couverture médiatique sur le sujet du sport.

Vous pourrez notamment regarder les matchs retour de l'UEFA Europa Conference League le 14 avril avec à 18h45 PSV Eindhoven-Leicester et à 21h Rangers-Braga. Rappelons que la Ligue 1 Uber Eats a également débarqué sur Twitch l'année dernière. De nombreux programmes originaux ont été développés pour tenter de séduire une audience qui s’est détachée du football au fil des années. Twitch s'impose comme la plateforme idéale pour parler de sport.