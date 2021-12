L'éditeur de logiciels américain Oracle est en négociation pour acquérir Cerner, une entreprise spécialisée dans la numérisation de données médicales dans les soins de santé. L’accord, d’une valeur potentielle de 30 milliards de dollars, serait le plus important jamais conclu par le géant des logiciels s’il venait à se concrétiser.

Oracle est actuellement en pourparlers pour acheter la société de dossiers médicaux électroniques Cerner selon le Wall Street Journal. Cotée au NASDAQ, Cerner, dont la valorisation est supérieure à 23 milliards de dollars, conçoit des logiciels utilisés dans les hôpitaux et par les médecins pour stocker et analyser les dossiers médicaux et autres données relatives aux soins de santé. L’opération, estimée à 30 milliards de dollars, permettrait au géant de l’informatique de se renforcer dans le secteur de la santé. Un domaine où il est déjà très présent à travers diverses solutions d’analyses de données permettant aux assurances maladie, prestataires de soins et systèmes de données publiques d'accroître leur efficacité et d'améliorer les résultats pour les patients.

Oracle aiguise ses appétits

En cas d'accord, l'expertise de Cerner dans la santé, combinée au traitement d'Oracle, pourrait donner naissance à une énorme centrale d'innovation et d'analyse des soins de santé basée sur le cloud. L'activité de Cerner, bien que reposant essentiellement sur la vente et l'assistance de logiciels traditionnels, s'oriente depuis quelques années vers ses solutions cloud. Un marché de 214 milliards de dollars sur lequel Oracle tente également de se développer après s’être laissé distancer par Amazon, Microsoft et Google. L'acquisition de Cerner fait suite à l'accord de 16 milliards de dollars conclu par Microsoft pour racheter Nuance Communications, société spécialisée dans l'intelligence artificielle vocale, les plus grands éditeurs de logiciels cherchant à nouer des liens plus étroits avec le secteur des soins de santé.

En 2020, Oracle avait déjà montré son appétit pour les transactions d’envergure en devançant Microsoft dans l'appel d'offres pour les activités américaines de l'application de partage de vidéos TikTok. Les préoccupations de l'administration Trump concernant la propriété chinoise de TikTok avaient ouvert la voie à un rachat de ses opérations sur le continent nord-américain. La transaction a été mise en attente indéfiniment par l'administration Biden. Il faut remonter à 2016 pour voir Oracle réaliser son plus gros rachat avec l’acquisition de Netsuite, une société spécialisée dans le cloud, pour 9,3 milliards de dollars.