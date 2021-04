C'est officiel. Sur son compte Twitter, Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a confirmé le rachat de Nuance, firme spécialisée dans l'intelligence artificielle, et plus particulièrement dans la reconnaissance vocale. Coût de l'opération : 19,7 milliards de dollars en cash, soit 56 dollars par action, rien que ça.

Lancée en 1992, Nuance est une entreprise historique de l'intelligence artificielle. Reconnue mondialement pour ses divers produits basés sur la reconnaissance vocale, la firme a largement contribué au développement de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Un fait d'armes qui est loin d'être la seule prouesse technologique de l'entreprise.

Se qualifiant de spécialiste de "l'intelligence artificielle conversationnelle", Nuance s'est notamment illustrée en produisant des logiciels pour le secteur de l'industrie automobile, avant de se consacrer plus spécifiquement ces dernières années au secteur de la santé. On lui doit également Dragon (anciennement Dragon NaturallySpeaking), l'incontournable suite de logiciels de reconnaissance vocale reconnue comme étant leader en matière de précision sur la transcription en direct. Comptabilisant plus de 7 100 salariés à travers le monde, Nuance a enregistré 1,5 milliards de revenus en 2020 et parie sur une croissance allant de 6% à 11% d'ici 2023.

Autant de qualités qui ont su attirer l'attention de Microsoft. Le géant de Redmond, qui cherche à se développer dans le secteur de l'intelligence artificielle, n'a pas hésité à signer un chèque de 19,7 milliards de dollars pour ajouter Nuance à son écurie. Il s'agit là de la seconde plus importante acquisition de Microsoft après le rachat de LinkedIn en 2016 pour 26,2 milliards de dollars.

AI is technology’s most important priority, and healthcare is its most urgent application. Together with @NuanceInc, we will put advanced AI solutions into the hands of professionals to drive better decision-making and create more meaningful connections. https://t.co/ipdP6qZTx9

— Satya Nadella (@satyanadella) April 12, 2021