Après une édition 2020 repoussée par la pandémie du Covid-19 d’avril à octobre, la conférence Google Cloud Next revient pour une nouvelle édition, du 12 au 14 octobre. Comme chaque année, la filiale de Google a présenté ses stratégies, ses nouveaux partenariats et ses nouveaux outils autour du cloud computing. Mais l’année 2021 a été celle d’un nouveau défi pour la firme de Mountain View : proposer des solutions en adéquation avec ses ambitions écologiques et environnementales

« Améliorer la capacité de chaque organisation à transformer numériquement son entreprise avec la meilleure infrastructure, la meilleure plateforme, les meilleures solutions sectorielles et la meilleure expertise qui soit. » Voici l’objectif principal de Google Cloud évoqué par Kirsten Kliphouse, sa présidente en Amérique du Nord.

L’approche de l’entreprise s’articule sur la conception de solutions prenant en compte le contexte commercial et opérationnel actuel, packagés et résolvant les problèmes des clients. Elle souhaite nouer de véritables collaborations avec ses partenaires dont le nombre ne cesse d’évoluer d’année en année.

Une volonté d’aider les entreprises à s’engager dans le développement durable avec Google Cloud

« Comment pouvons-nous aider nos clients à agir pour le climat dès aujourd’hui ? » Cette interrogation est au centre de la nouvelle stratégie mise en place par Google Cloud. La firme souhaite accompagner ses clients pour qu’ils puissent exploiter des outils et des services ayant un impact positif sur le développement durable et un effet moindre sur l’environnement. Par le passé, Google a déjà montré qu’elle s’impliquait pour l’écologie et l’environnement. Par exemple, en accordant l’activité de ses data centers avec les énergies renouvelables. À noter qu’entre 2010 et 2021, la consommation électrique des edge data centers et des cloud data centers a été multipliée par 7.

Baisse de l’empreinte carbone

Google Cloud fournira des rapports d'empreinte carbone pour chaque client Google Cloud Platform dans la console cloud. Conçue avec l'aide de HSBC, Atos, Salesforce, et L'Oréal, la nouvelle solution Carbon Footprint fournira aux clients un rapport précis et exploitable sur l'empreinte carbone associée à l'utilisation du cloud. Les entreprises pourront maîtriser l’ensemble des leviers en lien avec les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter pour baisser leur empreinte carbone.

De plus, les sociétés seront averties si l’une de leurs instances cloud est inactive, mais continue néanmoins d’émettre du CO2. Le service de recommandation Active Assist inclut désormais la catégorie d'impact sur la durabilité. Avec l'API Unattended Project Recommender, les clients pourront estimer les émissions de carbone générées en moins grâce à la suppression de ressources inactives.

Google Earth Engine

Google Cloud a perfectionné son logiciel de visualisation terrestre afin de permettre de combiner le cloud computing, l’imagerie satellite et l’IA pour décarboniser les opérations de certaines entreprises. Ainsi, BigQuery, Cloud AI, Google Maps Platform et Earth Engine ont été rassemblés en un seul outil du nom de Google Earth Engine.

La plateforme permet aux entreprises de suivre, surveiller, et prévoir les changements à la surface de la Terre dus à des événements météorologiques extrêmes ou à des activités d'origine humaine, les aidant ainsi à économiser sur les coûts d'exploitation, à atténuer et à mieux gérer les risques, et à devenir plus résilients aux menaces du changement climatique. Les possibilités sont alors multiples : proposer un approvisionnement responsable en matières premières, une gestion durable des terres, une réduction des émissions de carbone, etc.

Accompagnement dans la mise en place de programmes de développement durable

Une nouvelle initiative sera lancée avec les principaux fournisseurs de données et d’applications pour aider les entreprises mondiales et les gouvernements à accélérer leurs politiques en matière de développement durable et à mieux comprendre les impacts du changement climatique. Planet, Carto, Climate Engine, Geotab et NGIS apporteront leurs applications principales et plus de 50 pétaoctets d'images satellites, de données démographiques, de mobilité et de télématique à Google Cloud. Ces outils et ces données seront utilisés pour le fonctionnement de BigQuery et de Google Earth Engine.

Nouveaux produits et solutions sectorielles

« Pour être la meilleure entreprise technologique de son industrie, il est nécessaire d’être la meilleure entreprise data de son industrie. » C’est la philosophie prônée par la filiale cloud de Google et évoquée par Dominik Wee, directeur général mondial de l'automobile, de l’industrie et de l'énergie chez Google Cloud. En plus de proposer des solutions cloud plus performantes, Google s’intéresse logiquement à la sécurité des infrastructures et des données des clients. À noter que le portefeuille de données et d’analyse déjà existant sera mis à jour : Spark sur Google Cloud, Big Query Omni GA ou encore Vertex AI Workbench.

Google Distributed Cloud

Google Distributed Cloud est un nouveau portefeuille de solutions composé de matériel et de logiciels qui étendent l’infrastructure en edge et dans le cloud. Avec cet outil, Google souhaite offrir plus de choix aux clients dans la manière d’exécuter leurs charges de travail les plus sensibles. La suite repose sur Anthos, une plateforme spécialement conçue par la firme pour le déploiement d’applications dans plusieurs environnements informatiques, y compris en edge.

Les clients peuvent exécuter des applications en toute sécurité et à distance sur plus de 140 zones edge mondiales de Google, des environnements d'opérateurs ou sur leurs propres centres de données, magasins, usines ou autres emplacements. L’outil permet aussi d’exécuter le traitement de données local, les charges de calcul à faible latence, la modernisation des environnements sur site, et le déploiement de solutions 5G/LTE privées dans divers secteurs.

En parallèle de cette arrivée, Google Distributed Cloud Edge renforce ses partenariats stratégiques mondiaux avec Ericsson et Nokia pour proposer de nouvelles solutions basées sur un noyau 5G cloud natif et développer les solutions edge en tant que plateforme de services commerciaux pour les entreprises. En Europe, OVHCloud collaborera avec Google Cloud pour accélérer la transformation numérique des structures françaises et européennes. T-Systems développera avec la filiale de Google une offre de cloud souverain qui sera disponible courant 2022.

Intelligent Products Essentials

Cette solution industrielle packagée aidera les éditeurs à concevoir plus rapidement des produits intelligents alimentés par l’IA. Ces solutions s’adapteront aux objectifs des clients : ils pourront mettre à jour des fonctionnalités en utilisant l’IA ou fournir des informations en utilisant l’analyse dans le cloud.

Google Workspace

Anciennement connue sous le nom de G Suite, Google Workplace est la suite d’outils bureautiques de cloud computing de Google. Depuis sa création, 4,8 milliards d’applications ont été téléchargées sur Google Workspace pour 5 300 applications publiques disponibles sur la Marketplace de la plateforme.

Grâce à un partenariat avec Atlassian, Jira sera inclus dans Google Chat et dans Spaces. Google table sur une meilleure gestion des incidents grâce à la création de tickets et à la surveillance des problèmes au fur et à mesure de leurs probables arrivées. Pour Gmail, on note l’intégration d’AppSheet pour le développement no-code d’applications.

Cybersécurité

Enfin, une équipe d’action en cybersécurité va être mise en place par Google Cloud. Plusieurs experts de la firme de Mountain View seront affectés dans cette équipe qui aura un objectif unique : soutenir la sécurité et la transformation numérique des gouvernements et des entreprises. Une pierre supplémentaire qui devrait l’aider à obtenir le label « cloud de confiance » en France.

De plus, le programme Work Safer va être lancé pour aider à protéger les organisations contre les cyberattaques. Grâce à nouveaux partenaires en cybersécurité : CrowdStrike et Palo Alto Networks, l’initiative permettra aux entreprises d'accéder à une gamme d'offres associant Google Workspace aux solutions de pointe de Google, et ce, en toute sécurité.

L’ensemble de ces annonces confirme les ambitions de Google Cloud : proposer des solutions variées, toujours plus performantes, tout en s’impliquant pour le développement durable autant que dans la sécurité des clients.