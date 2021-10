L’une des quatre maisons les plus influentes du monde de ventes aux enchères d’œuvres d’art et d’objets de collection, Sotheby’s, va ouvrir une plateforme destinée aux NFT. « Sotheby’s Metaverse », annoncé le 14 octobre, va organiser sa première vente, « Natively Digital 1.2: The Collectors », d’ici la fin du mois.

Les NFT représentent 2% du marché de l’art

Les NFT sont ces certificats d’authenticité d’une œuvre ou d’un artefact numérique générés grâce au protocole d’une blockchain. Associés à un objet virtuel ils le rendent unique. Selon un rapport d’Artprice publié début octobre et relayé par l’AFP, les NFT représentent 2% du marché de l’art global, bien aidé par la pandémie de Covid-19. Au troisième trimestre 2021, le marché des NFT dépassait les 10 milliards de dollars de transactions.

Un marché de l’art émergent que Sotheby’s n’a pas l’intention de rater. L’entreprise a déjà organisé la vente du code source à l’origine du web de Tim Berners-Lee. Le programme est parti pour 5,4 millions de dollars début juillet, 4,6 millions d’euros.

D’autres ventes marquantes d’objets numériques ont été organisées, parmi lesquelles le premier tweet de l’histoire, rédigé par Jack Dorsey, le co-fondateur et PDG de Twitter. Une autre maison de ventes influente, Christie’s, a mis aux enchères une œuvre numérique de l’artiste américain Beeple. Elle a été adjugée à 69,3 millions de dollars (59,7 millions d’euros) en mars 2021.

Sotheby’s va organiser deux ventes par an

Sotheby’s a décidé de passer à la vitesse supérieure avec « Sotheby’s Metaverse ». Des ventes bi-annuelles seront organisées sur la plateforme. Il sera naturellement possible de payer en cryptomonnaie, Ether, Bitcoin, USDC, ou en argent « classique ».

53 lots seront proposés du 18 au 26 octobre pour la première, « Natively Digital 1.2: The Collectors ». Parmi les œuvres numériques, présentées à partir de samedi à Londres, des créations des artistes Pak, Rare Pepe, Larva Labs. Les collectionneurs ont commencé à s’inscrire à la vente. Quelques noms célèbres s’y trouvent, comme Paris Hilton ou le DJ Steve Haoki.

Sotheby’s n’est pas la première entreprise à créer sa plateforme de vente de NFT. Coinbase a annoncé récemment lancer sa propre marketplace. Depuis août le géant chinois Alibaba a commencé son activité.

L’arrivée d’une maison aussi prestigieuse et ancienne que Sotheby’s sur ce marché change toutefois la donne. Avec cette annonce, le NFT acquiert sa lettre de noblesse sur le marché mondial de l’art.