Dans l’optique de concurrencer les principaux acteurs du secteur comme OpenSea, Coinbase lance sa propre marketplace intitulée Coinbase NFT. L’entreprise a la volonté de se démarquer de ses concurrents en proposant une interface plus intuitive. C’est aussi l’occasion pour la société d’acquérir une nouvelle source de revenus, elle qui est fortement tributaire des frais de trading.

L'explosion de l’utilisation des NFT

Les NFT sont des jetons cryptographiques dont l’authentification est validée grâce au protocole d’une blockchain. Ces tokens représentent souvent un objet numérique comme une image, un fichier audio, une vidéo, etc. Cette technologie est par exemple très utilisée dans la blockchain Ethereum et a vu le prix de sa monnaie cryptographique, l’Ether, exploser grâce à son arrivée.

Durant le troisième trimestre 2021, le marché des jetons non fongibles (ou NFT) a dépassé les 10 milliards de dollars de transactions selon Dapp Radar. Parmi les achats notables, on retrouve la vente d’un collage numérique réalisée par l’artiste Beeple pour 70 millions de dollars. Une autre personne s’est aussi permis de débourser 3 millions de dollars afin d’acheter le premier tweet de l’histoire, rédigé par Jack Dorsey, co-fondateur et PDG de Twitter.

Une nouvelle marketplace NFT avec une interface intuitive

Coinbase, une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies, s'intéresse de près aux NFT. Elle a décidé de lancer sa propre marketplace de NFT. Elle souhaite ainsi rendre ces biens plus accessibles en créant une interface « conviviale ». « En autorisant plus de personnes à rejoindre l’économie des créateurs et à profiter de leur travail, les NFT ont un rôle important à jouer » précise Coinbase dans son communiqué. La plateforme compte ainsi ajouter à sa marketplace des fonctionnalités sociales, de même que des services pour les influenceurs qui pourront mettre en vente des NFT.

Le marché de NFT proposé par Coinbase sera tout d’abord basé sur Ethereum et sur les catégories de tokens ERC-721 et ERC-155. D’autres blockchains seront invitées à rejoindre la marketplace de la firme. Outre Coinbase NFT et OpenSea, Binance, Gemini et FTX ont également lancé leurs plateformes, tout comme Alibaba.

Coinbase s’ouvre auprès des particuliers et les initie aux cryptomonnaies

En parallèle de cette annonce, Coinbase va faciliter les paiements en crypto pour les musiciens. Grâce à un partenariat exclusif avec le distributeur de musique américain United Master, les artistes auront la possibilité d’être payés avec des dollars américains ou avec une cryptomonnaie de leur choix parmi le large éventail proposé par la marque.

Une nouvelle fonctionnalité qui survient à peine un mois après que la société ait proposé à ses clients américains de déposer leurs paies dans Coinbase afin de les transformer en cryptomonnaie. Ce dépôt est réalisable sans frais de transaction et les utilisateurs obtiendront plusieurs récompenses en cryptomonnaie grâce aux Coinbase Cards.