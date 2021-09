C’était attendu depuis plusieurs mois, PayPal a dévoilé la mise à jour qui doit en faire une super-application le 21 septembre. PayPal acte son passage d’un service pour les paiements en ligne à ce qui ressemble de plus en plus à une application financière, complète, et destinée à un public élargi.

Le solde est désormais mis en avant par PayPal

Dépôt direct, compte épargne à haut rendement, paiement en peer-to-peer, paiement des factures, coupons de réduction, cryptomonnaies, dons à des œuvres caritatives… Nouvelles fonctionnalités et classiques rendent PayPal plus complet sans aller jusqu’à en faire une banque. Ce n’est pas l’ambition ici.

L’évolution de PayPal saute aux yeux immédiatement grâce à son nouveau design. Fini les fonctionnalités d’envoi et de réception d’argent en premier plan, c’est maintenant le solde du compte qui apparaît sur la page d’accueil, accompagné d’un tableau sur les cryptomonnaies et d’une mise en avant des contacts.

Des onglets permettent de naviguer entre les fonctionnalités de l’application :

Onglet Portefeuille : C’est par ici que passent les dépôts directs et que pourront être connectées les cartes de crédits et débits

: C’est par ici que passent les dépôts directs et que pourront être connectées les cartes de crédits et débits Onglet paiement : le classique peer-to-peer, les transferts internationaux, le paiement de factures, 17 000 émetteurs sont pris en charge. Les dons via Generosity Network, disponibles depuis fin 2020 sont également présents au côté d'un service messagerie lié au centre d’achats de PayPal, reprenant les fonctionnalités d’Honey racheté en 2019 pour 4 milliards de dollars.

: le classique peer-to-peer, les transferts internationaux, le paiement de factures, 17 000 émetteurs sont pris en charge. Les dons via Generosity Network, disponibles depuis fin 2020 sont également présents au côté d'un service messagerie lié au centre d’achats de PayPal, reprenant les fonctionnalités d’Honey racheté en 2019 pour 4 milliards de dollars. Onglet finance : c’est là que les services cryptomonnaies seront disponibles. S’y trouvera également l’une des grosses nouveautés, un compte épargne à haut rendement. Fruit d’un partenariat avec Synchrony Bank, il promet un rendement annuel en pourcentage 0,40%, inférieur aux services bancaires numériques, mais supérieurs au taux banque traditionnelle aux États-Unis.

: c’est là que les services cryptomonnaies seront disponibles. S’y trouvera également l’une des grosses nouveautés, un compte épargne à haut rendement. Fruit d’un partenariat avec Synchrony Bank, il promet un rendement annuel en pourcentage 0,40%, inférieur aux services bancaires numériques, mais supérieurs au taux banque traditionnelle aux États-Unis. Onglet Shopping : une nouveauté, il sera possible d’y stocker ses coupons et programmes de fidélités pour les utiliser. PayPal promet une IA pour permettre de cibler les offres les plus intéressantes.

De nouvelles fonctionnalités à attendre ?

PayPal a commencé le déploiement de sa super-application dès son annonce le 21 septembre. Certains services vont mettre quelques mois à arriver et, pour le moment, seulement aux États-Unis. D’autres nouveautés sont à attendre dans les trimestres à venir, la mise à jour doit servir de base pour de nouvelles fonctionnalités à venir dans les trimestres à venir.