Une nouvelle inattendue. Dès le mois de janvier, Amazon n’autorisera plus ses utilisateurs à régler avec le système de paiement Venmo sur sa plateforme. Les raisons de cette décision restent ...

Une nouvelle inattendue. Dès le mois de janvier, Amazon n’autorisera plus ses utilisateurs à régler avec le système de paiement Venmo sur sa plateforme. Les raisons de cette décision restent floues.

Des raisons floues

PayPal, la maison mère de Venmo, annonçait en 2021 avoir conclu un accord avec Amazon pour permettre aux utilisateurs de payer avec Venmo. Il a fallu attendre un an pour que l’intégration soit mise en place en octobre 2022. Selon le géant de l’e-commerce, cette collaboration lui permettait d’offrir à ses clients des options de paiement pratiques et faciles à utiliser. Il s’agissait, pour Venmo, d’un moyen d’aller au-delà des paiements pair-à-pair.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Finalement, le partenariat aura été de courte durée. « En raison de changements récents, Venmo ne peut plus être ajouté comme méthode de paiement. Venmo restera disponible pour les utilisateurs qui l’ont actuellement activé dans leur portefeuille Amazon jusqu’au 01/10/24 », indique la société sur son site Internet. Les utilisateurs pourront encore utiliser leurs cartes Venmo sur la plateforme.

« Les clients peuvent toujours utiliser près d’une douzaine d’autres options de paiement, telles que les cartes de débit, les cartes de crédit, les comptes chèques ou les paiements échelonnés pour régler leurs commandes », précise une porte-parole d’Amazon dans un e-mail envoyé à TechCrunch.

Les deux entreprises n’ont pas donné d’explications sur ce choix. « Venmo et Amazon se sont mis d’accord pour désactiver Venmo en tant qu’option de paiement sur Amazon pour le moment », a simplement déclaré un représentant de Venmo. « Nous avons une relation solide avec Amazon et nous nous réjouissons de continuer à la développer », a-t-il ajouté.

Les actions de PayPal ont chuté

Depuis l’annonce de la nouvelle, les actions de PayPal ont chuté d’environ 2 %. Figurer parmi les options de paiement sur Amazon revêt une importance significative, non seulement dans le monde, mais en particulier aux États-Unis. La firme s’approprie plus d’un dollar sur trois dépensés en ligne dans le pays, la rendant environ six fois plus puissante que son principal concurrent Walmart.

Lancé en 2009, Venmo permet aux utilisateurs de transférer de l’argent entre eux en quelques clics. Le service s’est rapidement imposé comme une plateforme incontournable pour les transactions monétaires simples et rapides outre-Atlantique. Reste à voir quelles seront les conséquences de sa suppression d’Amazon.