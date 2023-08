PayPal va avoir un nouveau PDG. Alex Chriss, actuellement cadre supérieur chez Intuit, va reprendre le flambeau. Ce changement de dirigeant intervient à une période cruciale pour l’entreprise de paiement, ...

PayPal va avoir un nouveau PDG. Alex Chriss, actuellement cadre supérieur chez Intuit, va reprendre le flambeau. Ce changement de dirigeant intervient à une période cruciale pour l’entreprise de paiement, qui s’insère progressivement sur le marché des cryptomonnaies.

Alex Chriss a connu le succès chez Intuit

Dan Schulman, 65 ans, a annoncé son envie de retraite plus tôt cette année après avoir dirigé PayPal depuis 2015 et sa scission d’eBay. Après plusieurs mois d’entretiens, Alex Chriss a été préféré à huit autres candidats. Ce dernier vient de passer 19 ans chez Intuit, entreprise américaine qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites sociétés.

Il a notamment été chargé de l’acquisition de Mailchimp en 2021, pour un montant de 12 milliards de dollars, et s’est occupé de petites entreprises et de groupes d’indépendants. Chriss a augmenté le nombre de clients et le chiffre d’affaires de l’entreprise à un taux de croissance annuel de 20 % et 23 %, respectivement.

« Le comité de recherche du conseil d’administration a travaillé avec diligence et minutie pour trouver le bon candidat pour mener PayPal vers sa prochaine étape de croissance et d’expansion, et nous sommes convaincus qu’Alex est cette personne », a assuré le président du conseil d’administration de PayPal, John Donahoe, dans un communiqué de presse.

Le départ de Schulman fait suite à ceux de plusieurs dirigeants de PayPal. Désormais, tous les cadres supérieurs qui ont participé à la journée des investisseurs en 2021 ont décidé de quitter l’entreprise, à l’exception d’une seule. Peggy Alford, vice-présidente exécutive des ventes mondiales et des services aux commerçants, va rester en place pour le moment.

« Je suis fier de ce que nous avons accompli chez PayPal et des personnes incroyablement talentueuses et engagées avec lesquelles je travaille chaque jour. Ensemble, nous avons réimaginé les services financiers et le commerce électronique, et travaillé à l’amélioration de la santé financière de nos clients. PayPal fait la différence chaque jour pour ses clients et les communautés, et la société est positionnée pour un grand avenir », a commenté Schulman.

PayPal en plein changement

Après avoir connu une importante croissance pendant la période de pandémie, à l’instar de nombreuses autres entreprises technologiques, PayPal a connu une période de moins bien ces derniers mois. En janvier, la société a annoncé qu’elle allait licencier 2 000 employés, soit 7 % de sa main-d’œuvre.

Dernièrement, Dan Schulman a cherché à recentrer PayPal sur son activité principale de paiement, après avoir tenté de convertir la plateforme en super application mondiale. L’entreprise continue en amont de s’intéresser à de nouvelles formes de paiement. Ce mois-ci, elle a annoncé le lancement d’un stablecoin, le premier d’une grande société financière, ce qui pourrait donner un coup de fouet à la lenteur de l’adoption des jetons numériques pour les paiements.

« Tout au long de ma carrière, j’ai défendu les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs, qui sont l’épine dorsale de toutes les économies du monde. Je suis fier de prendre le relais de Dan et ravi d’avoir l’opportunité de travailler avec l’équipe talentueuse et engagée de PayPal pour construire sur l’histoire remarquable de PayPal et tirer parti de ses capacités uniques pour fournir des produits et des services exceptionnels aux entreprises et aux consommateurs », s’est enthousiasmé Alex Chriss. Il prendra la tête de PayPal le 27 septembre prochain.