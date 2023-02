PayPal est la dernière entreprise du secteur de la tech à être victime d’une vague de licenciements. Le géant du paiement en ligne a annoncé à ses employés, le 31 janvier, devoir remercier 7 % de sa masse salariale, soit environ 2 000 personnes. Cette décision intervient alors que la société américaine est frappée par le ralentissement de son activité.

Une coupe budgétaire présentée comme nécessaire

Frappé par un environnement économique difficile, PayPal a du mal à maintenir sa tête hors de l’eau. « Bien que nous ayons réalisé des progrès substantiels dans la réorganisation des coûts de notre structure et que nous ayons concentré nos ressources sur nos principales priorités stratégiques, nous avons encore du pain sur la planche » indiquait Dan Schulman, président-directeur général du groupe, dans un message interne.

Afin d’anticiper une année 2023, qui s’annonce compliquée pour de nombreuses entreprises, PayPal prévoit de se séparer d’environ 2 000 personnes. Une coupe budgétaire qui devrait permettre, selon Dan Schulman, d’économiser 1,3 milliard de dollars sur l’année financière. Il précise que si cette mesure avait été prise plus tôt, elle aurait pu sauver 900 millions de dollars en 2022.

Les licenciements doivent débuter dans les semaines à venir. Certains départements seront plus touchés que d’autres. Le patron de PayPal assurait qu’ils « traiteront nos collègues sur le départ avec le plus grand respect et la plus grande empathie. Nous leur offrirons de généreux avantages, nous mettrons en place des consultations si nécessaire et nous les soutiendrons dans leur transition ».

PayPal s’ajoute à la grande liste des entreprises qui licencient

Depuis presque un an, les vagues de renvois sont devenues monnaie courante dans les sociétés du monde de la tech. D’après une étude de Challenger, Gray & Christmas, le plus ancien cabinet de recrutement aux États-Unis, plus de 97 000 postes ont été supprimés en 2022. Une hausse de 649 % par rapport à 2021.

Dernièrement, Amazon et Google ont révélé devoir remercier respectivement 18 000 et 12 000 membres de leur personnel. Après avoir recruté à tour de bras pendant la pandémie, les géants américains doivent faire face à une réalité économique totalement différente d’il y a deux ans.

Du côté de PayPal, Dan Schulman a déclaré qu’« au cours de l’année écoulée, nous avons fait des progrès considérables pour renforcer et remodeler notre entreprise afin de faire face à un environnement macroéconomique difficile, tout en continuant à investir pour répondre aux besoins de nos clients ». Il conclut que « nous devons continuer à évoluer à mesure que notre monde, nos clients et notre paysage concurrentiel se transforment ».