Visa a annoncé un partenariat avec Venmo et Paypal pour piloter Visa+. Ce nouveau service vise à aider les particuliers à transférer de l’argent instantanément même s’ils n’utilisent pas les mêmes applications de paiement numérique. Dans un premier temps disponible aux États-Unis, il sera déployé plus largement en 2024.

Pas besoin d’une carte Visa pour utiliser Visa+

Le nombre d’applications de paiements se multiplie ces dernières années. Rien qu’en France, plus d’une dizaine de services sont disponibles. Problème, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer et recevoir de l’argent à une personne sur une autre application.

Visa+ devrait résoudre ce problème. Dès la fin d’année, le service s’intégrera à Paypal et Venmo. Les personnes utilisant l’une ou l’autre application pourront recevoir et envoyer des paiements rapidement et « en toute sécurité ». Il s’apparente à une simple infrastructure entre deux services de paiement. Les utilisateurs n’auront ni besoin d’une carte Visa, ni de partager leur numéro de téléphone, leurs adresses mails ou d’autres informations personnelles. Il suffira de créer une adresse de paiement.

Chris Newkirk, responsable mondial des nouveaux flux de paiement chez Visa, s’en réjouit dans un communiqué « Les consommateurs continuent de rechercher des moyens simples et transparents de transférer de l’argent numériquement entre amis et famille, y compris la possibilité d’envoyer de l’argent entre différentes plateformes de paiement ».

D’autres entreprises ont déjà annoncé qu’elles intégreront Visa+ : WesterUnion, Tabapay, i2C et DailyPay. Spécialisées dans différents domaines comme la rémunération, la billetterie d’événement ou encore l’e-commerce, elles permettent au service de s’étendre facilement. « Nous sommes ravis de nous associer à des innovateurs partageant les mêmes idées pour élargir la portée des paiements de personne à personne sur toutes les plateformes » a déclaré Chris Newkirk.

Visa+ sera d’abord disponible aux États-Unis puis étendu mondialement d’ici juin 2024. En France, Paylib, la grande plateforme de paiement entre particuliers, s’avère ne pas avoir besoin d’intégrer ce type de service. Contacté par Siècle Digital, Vincent Duval, PDG de Paylib estime que « Par nature, Paylib est déjà interopérable entre les comptes des différentes banques. Nous voyons désormais plus loin que l’interopérabilité en travaillant à la convergence vers EPI, une plateforme européenne commune appuyée le standard les virements instantanés et permettant de porter les investissements des dix prochaines années ».