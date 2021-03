Le 30 mars PayPal a annoncé le lancement d’un nouveau service financier permettant à ses utilisateurs d’effectuer des paiements en cryptomonnaies. Uniquement accessible aux États-Unis pour l’instant, l’entreprise rapproche les sites marchands et des détenteurs de Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, et Litecoin.

Baptisé « Checkout with Crypto » ou « Paiement en Crypto », son fonctionnement est assez simple. Un utilisateur détient sur PayPal des cryptomonnaies, et souhaite utiliser l’une d’entre elles pour effectuer un règlement. Il lui suffira de suivre le processus classique de paiement via PayPal, choisir sa devise, et l’application se chargera de la conversion en dollars sans aucuns frais.

C’est une nouvelle de taille, puisqu’elle va permettre aux détenteurs de cryptomonnaies d’avoir accès à des millions de sites en toute simplicité. Le commerçant de son côté n’a pas à posséder un portefeuille quelconque, puisqu’il recevra des dollars et non des Bitcoins, par exemple.

« Alors que l’utilisation des paiements numériques et des monnaies numériques s’accélère, l’introduction de Checkout with Crypto poursuit notre objectif de favoriser l’adoption des cryptomonnaies par le grand public, tout en continuant à offrir aux clients de PayPal le choix et la flexibilité dans les moyens de payer en utilisant le portefeuille PayPal » explique Dan Schulman, PDG de PayPal.

L’entreprise surfe sur une bonne santé financière avec un chiffre d’affaires de 6,12 milliards de dollars présenté au 4ème trimestre 2020. De quoi motiver quelques acquisitions puisqu’au début du mois PayPal s’est offert Curv pour 200 000 millions de dollars. L’entreprise est spécialisée dans la sécurité des actifs numériques. Une corde de plus à son arc. Cette nouvelle acquisition est venue confirmer les projets de PayPal visant à fournir des services de gestion et paiement en cryptomonnaies. En y ajoutant la simplicité et la sécurité d’utilisation qui font sa renommée, la société frappe un grand coup.