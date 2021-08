Les montres connectées séduisent de plus en plus d'utilisateurs à travers le monde. Au cours du second trimestre de cette année 2021, le marché a connu une croissance de 27%. Une très belle performance de la part de plusieurs marques : Samsung et Garmin ont largement progressé, même si Apple reste devant et atteint même les 100 millions d'utilisateurs.

Apple reste devant, mais sa part de marché régresse

D'après le Global Smartwatch Model Tracker récemment publié par Counterpoint Research, le marché des montres connectées a été tiré par la vente des produits à moins de 100 euros, notamment grâce à certains pays. En Inde par exemple, le marché des montres connectées a connu une très forte croissance au cours de ce trimestre. Notons la montée en puissance de marques locales telles que Boat et Noise. De son côté, après une année 2020 record, Apple conserve sa place de leader, même si sa part de marché a diminué. Elle est passée de 30,1% à 28%. Ce n'est pas une mauvaise performance, cette baisse est simplement liée à l'intensification de la concurrence, notamment avec des marques chinoises et indiennes.

Parmi les cinq premiers fabricants mondiaux, ce sont Samsung et Garmin qui ont enregistré la plus grande croissance par rapport au deuxième trimestre de l'année 2020. Leurs ventes ont respectivement augmenté de 43% et de 62%. Samsung peut compter sur la popularité constante de la Galaxy Watch 3 et de la Watch Active 2. L'entreprise Sud-Coréenne a su réagir par rapport à ces performances moyennes des années précédentes. Il n'y a que Huawei qui a connu une baisse significative. La part de marché du géant chinois est passée de 13,1% en 2020 à 9,3% en 2021. Une baisse qui s'explique par les sanctions américaines.

En Inde, la vente des montres connectées explose

Au cours de ce deuxième trimestre 2021, Apple a dépassé les 100 millions d'utilisateurs. Selon Sujeong Lim, co-auteur du rapport : « l'écosystème d'Apple connaît un taux d'attachement plus élevé, car la marque continue de proposer des designs attrayants, des fonctions de santé et des services connexes. La base d'utilisateurs de l'Apple Watch a franchi la barre des 100 millions pour la première fois au cours de ce trimestre. Les États-Unis restent le marché clé de l'Apple Watch, contribuant à plus de la moitié de sa base d'utilisateurs ».

Les analystes constatent que la pandémie de Covid-19 a poussé les consommateurs à se préoccuper davantage de leur santé. Des fonctionnalités comme le suivi de la fréquence cardiaque semblent plaire aux utilisateurs de montres connectées. Le segment des montres à moins de 100 euros a connu une croissance de 547%, c'est impressionnant. Le rapport montre que l'Amérique du Nord est le marché le plus important et que l'Inde est celui qui connaît la croissance la plus rapide. En 2020, l'Inde représentait un marché ridicule pour les montres connectées : moins de 2% du marché total. En à peine un an, ce chiffre est passé à 6%... Les indiens semblent apprécier les produits de Xiaomi, Oppo, boAt ou Noise.