Le marché des montres connectées se porte bien. Un récent rapport de Counterpoint fait état d'une augmentation de 24% entre 2020 et 2021. Le segment des montres connectées à moins de 100 euros a le vent en poupe.

Le marché indien tire la croissance des montres connectées

Même si Apple reste le leader incontesté du marché, des marques comme Samsung, Amazfit et Garmin ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne du marché. Certains marchés ont accéléré cette croissance. C'est notamment le cas de l'Inde où le marché des montres connectées a quadruplé (pour représenter aujourd'hui 10% du marché mondial) par rapport à l'année précédente grâce à la croissance de nombreuses marques locales telles que Noise.

Selon Sujeong Lim, directrice associée de Counterpoint, « la croissance du marché mondial des smartwatchs en 2021 est intéressante à analyser, mais elle laisse surtout présager une gigantesque croissance dans un futur proche. Grâce à leur capacité à surveiller des indicateurs de santé importants comme la pression artérielle ou la fréquence cardiaque, les montres connectées séduisent de plus en plus de consommateurs ».

Dans le détail, on constate qu'Apple a maintenu sa position de numéro 1 avec une part de marché de 30%, mais a perdu 3 points en raison de l'intensification de la concurrence. La firme de Cupertino représente tout de même la moitié du revenu total du marché. C'est Samsung qui réalise la plus belle performance de l'année avec une croissance trimestrielle de plus de 200% au troisième trimestre.

Fitbit s'écroule depuis le rachat par Google

Amazfit a lui aussi réussi à se faire une place sur le marché en 2021. La société a enregistré une croissance de plus de 20%. De son côté, Garmin a réalisé de très belles performances contrairement aux prévisions faites par les analystes. La marque revoit progressivement son positionnement et propose des produits attrayants du point de vue du prix et du design. En conséquence, elle affiche une croissance de 35% par rapport à 2020 et prend la sixième place du classement des vendeurs de montres connectées.

Le poulain de Google, Fitbit, a affiché de faibles performances sur l'année qui vient de s'écouler. Depuis le lancement des modèles Sense et Versa 3 au troisième trimestre de 2020, il n'y a pas eu d'autres lancements. La marque enregistre une baisse de 15% par rapport à l'année précédente mais espère rebondir avec la sortie de la Versa 4 au second semestre 2022. Xiaomi a enregistré de bonnes performances avec sa Mi Watch Lite au premier semestre 2021 et a lancé la série Redmi Watch 2 au quatrième trimestre 2021.