Florissant à un niveau global, le marché des montres connectées connaît une poussée proprement fulgurante en Inde, sur le troisième trimestre 2022. Par rapport à la même période en 2021, et selon les données récoltées par le cabinet Counterpoint Research, la croissance en Inde aurait atteint les 171%... contre 30% à un niveau mondial. Cette croissance éclair, qui permet à l'Inde de devenir le plus gros marché mondial pour les montres connectées sur le Q3 2022, est toutefois due en grande partie aux modèles de montres et de bracelets les plus basiques.

« Le marché indien des smartwatchs a connu une croissance de 171 % en un an sur le troisième trimestre 2022, devenant ainsi le plus grand marché au monde. Le principal facteur à l'origine de ce trimestre record est la saison des fêtes en Inde. Les marques indiennes qui élargissent leurs gammes de produits à des prix abordables, et qui mettent l'accent sur la fabrication locale, ont également contribué à la croissance », explique Anshika Jain, analyste Counterpoint.

Dans la même catégorie Un rapport allemand estime que Microsoft 365 sur le cloud n’est pas conforme au RGPD

Produits en masse, y compris par des marques locales, et proposés à des prix abordables, ces produits entrée de gamme sont donc le véritable moteur de cette croissance, en Inde comme au niveau mondial. Une croissance qui profite aussi aux modèles plus haut de gamme, mais dans une moindre mesure, explique Counterpoint.

Apple et Samsung restent prospères...

« La smartwatch de base, avec des versions plus légères des systèmes d'exploitation (OS) et des prix plus abordables, a été le principal moteur de la forte stimulation du marché mondial récemment. Alors que les livraisons de smartwatches haut de gamme ont augmenté de 23 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2022, les livraisons de smartwatches basiques ont plus que doublé en un an, représentant 35 % du marché total », souligne Woojin Son, analyste pour Counterpoint.

« Cette augmentation remarquable des livraisons de smartwatches basiques nous montre que la base du marché s'étend rapidement vers des segments plus accessibles dans un contexte d'agressivité de l'offre. Cependant, en termes de revenus, la smartwatch haut de gamme écrase la smartwatch basique avec une taille de marché presque 10 fois supérieure en raison de son prix de vente moyen élevé », poursuit le spécialiste.

Au niveau mondial, les ténors du marché restent donc prospères. Grâce à ses nouvelles Apple Watch Series 8, lancées en septembre dernier, Apple profite d'une croissance annuelle de 48% par rapport au Q3 2021. C'est toutefois moins bien que les +54% enregistrés par la marque sur le Q2 2022.

Dynamique un peu différente chez Samsung, où les expéditions ont augmenté de 62% d'un trimestre sur l'autre grâce à l'arrivée des Galaxy Watch 5. La firme se contente néanmoins d'une croissance annuelle décevante sur le marché des montres connectées : +6% seulement, et disparaît même des radars en Inde, où elle passe sous la barre des 3% de parts de marché.

À l'inverse, Noise et ses montres abordables affichent un taux de croissance annuel impressionnant : +218%, ce qui lui permet de redevenir numéro 1 des ventes en Inde. Ses concurrents Huawei et Fire-Boltt se contentent pour leur part de parts de marché identiques à celles enregistrées l'année dernière par Counterpoint. Pas de progression pour eux donc, ni de régression.

Si l'on reprend un peu de hauteur, le marché indien devient facilement numéro 1 grâce à sa croissance phénoménale sur le 3ème trimestre 2022... mais le marché nord-américain n'est pas en reste. Numéro 1 entre le 4ème trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2022, ce dernier campe désormais la seconde place du classement avec une croissance annuelle estimée à 21%.