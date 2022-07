Apple prévoirait de sortir 3 nouveaux modèles pour ses montres connectées d’ici la fin de l’année. Parmi eux, la première génération Pro de l’Apple Watch. Pensée pour les sportifs de haut niveau, sa sortie devrait être accompagnée d’une refonte de l’apparence des montres connectées de la marque. Une première depuis la sortie de la Series 4 en 2018.

Des Apple Watch pour tous les portefeuilles

C’est Mark Gurman, un journaliste pour le média américain Bloomberg, qui révèle les dernières nouveautés autour des montres connectées de la marque à la pomme. D’après ses informations, l’Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE et l’Apple Watch Pro seraient les prochains modèles à venir.

La Series 8 devrait prendre la place de la Series 7, un an après sa sortie. La dernière version de l’Apple Watch devrait être équipée d’un écran d’une taille similaire à celle du modèle précédent, soit 41 ou 45 millimètres. Elle serait équipée de la puce S8, aux performances équivalentes aux puces S7 et S6 se trouvant dans les générations antérieures. La Watch S8 devrait cependant être équipée d’un capteur de température corporelle, une première pour les montres connectées d’Apple.

L’entreprise basée à Cupertino a prévu de sortir des modèles pour tous les portefeuilles. Ainsi, la nouvelle Apple Watch SE viendrait directement remplacer la Series 3, sortie en 2017 et incompatible avec watchOS 9, la nouvelle version du système d’exploitation dévoilée lors de la dernière WWDC. Adieu la puce S5, cette version de la Watch SE serait dotée de la même puce que celle présente dans la Series 8, moins le capteur de température.

En plus d’un modèle plus accessible, le géant de la technologie proposerait la Watch Pro. Mark Gurman rapporte que la Watch Pro devrait être munie d’un écran plus grand d'environ 7 % et plus résistant aux chocs, d’une plus grande autonomie de batterie grâce à un mode basse consommation et d’un boîtier plus robuste, probablement fabriqué dans du titane. La Watch Pro devrait arborer une nouvelle apparence, « une évolution de la forme actuelle rectangulaire et non pas circulaire ».

Si le tarif de ces nouvelles montres reste pour le moment inconnu, le journaliste de Bloomberg estime le prix de la Series 8 à 399 dollars tandis que la nouvelle Watch SE débuterait à 279 dollars. Quant à la Watch Pro, elle devrait être vendue aux alentours des 900 dollars.