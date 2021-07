Sur Twitter, Elon Musk a révélé que les stations de charge réservées aux véhicules Tesla et baptisées Supercharger, pourraient accueillir des voitures d’autres marques dès la fin de l’année.

Le milliardaire a en effet répondu à un internaute en déclarant : « Nous avons créé notre propre connecteur, car il n'y avait pas de norme à l'époque et Tesla ne fabriquait que des voitures électriques à longue autonomie. Il s'agit d'un connecteur assez fin pour la recharge à faible et à forte puissance. Cela dit, nous ouvrirons notre réseau Supercharger à d'autres véhicules électriques dans le courant de l'année ».

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021