Pour bien gérer les réseaux sociaux d'une entreprise ou de plusieurs clients il est important d'être bien organisé, et surtout avoir les bons outils. Les outils social media permettent de programmer facilement divers contenus sur plusieurs réseaux sociaux, mais aussi d'obtenir des statistiques précises au fil du temps.

RADAAR est un outil de gestion social media qui propose une plateforme collaborative permettant de gérer plusieurs marques. Elle aide ainsi les Community Managers, les Social Media Manager à chaque étape, de la programmation à la publication des posts en passant par l'analyse des résultats. D'une manière générale, RADAAR correspond aux besoins d'une entreprise, d'une agence qui gère plusieurs marques ou encore d'un freelance.

Un outil pour rationaliser le flux de travail !

RADAAR permet de publier sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn à partir d'un simple tableau de bord.

Les messages reçus sur les différents réseaux sociaux sont unifiés au sein d'une seule boîte de réception, ce qui permet de ne pas passer à côté d'un message, de collaborer en équipe en fonction des réseaux sociaux et surtout d'avoir tous les messages au même endroit.

Gagner du temps au quotidien sur la partie social media

L'outil permet également de suivre les mots-clés pertinents pour la marque, les concurrents et les termes clés du secteur pour garder une longueur d'avance sur les autres et réagir lorsque des opportunités ou crises se présentent !

Enfin, des rapports pertinents peuvent être créés via l'outil et permettent de mesure les performances et obtenir des recommandations afin d'améliorer les résultats, accroître la portée, l'engagement et les ventes.

L'outil permet ainsi de rationaliser les flux de travail, simplifier la gestion des réseaux sociaux et gagner du temps au quotidien, plutôt que de passer par plusieurs outils ou en direct sur chaque réseau. RADAAR est un outil payant pouvant être utilisé à vie pour seulement 49 dollars et non 1698,48 dollars. Avec cette offre, il est possible d'ajouter 30 profils réseaux sociaux, poster un nombre illimité de posts, avoir un nombre illimité de membres dans l'équipe, d'invités etc.

