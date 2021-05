Depuis quelques semaines, Max Hodak, l’un des cofondateurs de Neuralink, n'occupe plus le poste de président au sein de l’entreprise spécialisée dans les interfaces cerveau-machine (ICM). Le 1er mai 2021, il a annoncé son départ dans un tweet.

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things.

— Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021