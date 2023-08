Neuralink, la start-up d’Elon Musk spécialisée dans les implants cérébraux et les interfaces cerveau-machine, a levé, ce 7 août, 280 millions de dollars auprès d’investisseurs. L’entreprise devrait accélérer le lancement de ses premiers essais sur des humains, quelques mois après avoir reçu les autorisations nécessaires aux États-Unis.

« Nous sommes heureux d’annoncer notre tour de table de série D dirigé par Founders Fund » a déclaré Neuralink sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Lors de ce cycle de financement, 280 millions de dollars ont été récoltés. L’entreprise n’a néanmoins pas révélé la valorisation à laquelle les fonds ont été levés. En juin dernier, Reuters a évalué la société à environ 5 milliards de dollars.

We’re happy to announce our $280M Series D round led by @foundersfund. We’re extremely excited about this next chapter at Neuralink.

If you’d like to help make the first human experience incredible and work on engineering challenges to restore vision and mobility, come join!…

— Neuralink (@neuralink) August 7, 2023