En février, Microsoft annonçait l’arrivée du mode enfant sur les versions Canary et Dev de Edge. Seulement deux mois plus tard, la fonctionnalité fait son entrée sur la monture grand public du navigateur web. L’occasion pour les parents d’opter pour un profil plus sécurisé pour leur progéniture avec en prime une interface plus accessible.

Microsoft Edge Kids : un navigateur adapté aux enfants de 5 à 12 ans

Avec l’arrivée de Edge 90, Microsoft introduit plusieurs nouveautés à son navigateur web, dont le mode enfant. Avec cette fonctionnalité, la firme de Redmond cible « les familles [qui] n’ont pas toujours le luxe de se payer plusieurs ordinateurs, tablettes ou smartphones », explique l’une des vice-présidentes de Microsoft et directrices marketing, Liat Ben-Azur.

Pour offrir un espace distinct et adapté à chaque utilisateur, le mode enfant permet de profiter de nouveaux types de profils pour les plus jeunes : un premier pour les 5-8 ans et un second pour les 9 à 12 ans. À travers ces dispositifs, Microsoft annonce tout d’abord qu’Edge se mettra directement en mode strict, soit le niveau de protection le plus élevé. Ainsi, les trackers de navigation et les annonces publicitaires seront limités au maximum. Le moteur de recherche Bing profitera de son côté du SafeSearch, un module permettant de bloquer automatiquement les contenus textuels et visuels inappropriés pour les enfants. De plus, Edge va par défaut limiter l’accès à 70 sites web considérés par Microsoft comme inadaptés aux publics les plus jeunes. Les parents pourront d’ailleurs modifier cette liste à leur guise afin de permettre à leurs enfants d’accéder ou non à certains sites.

Un mode qui veut attirer l'oeil des enfants

Outre l’aspect sécurité, le mode enfant permettra de personnaliser le navigateur facilement afin que les plus jeunes profitent d’une interface qui leur correspond. Microsoft s’est d’ailleurs associé avec Disney pour proposer des thèmes à l’effigie des personnages iconiques de ses derniers films. Pour finir, les enfants âgés de 9 à 12 ans pourront profiter d’un fil d’actualité arborant des articles autour de sujets variés tels que la science, les animaux, le sport…

Le mode enfant (ou Microsoft Edge Kids) est pour le moment uniquement disponible pour les utilisateurs américains sur les systèmes d’exploitation macOS et Windows.