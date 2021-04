Dans un billet de blog posté le 12 avril, Twitter annonce l’installation de ses premiers bureaux africains au Ghana. Pour l’occasion, la firme cherche à recruter onze personnes locales dans les domaines du design, de l’ingénierie, du marketing ou encore de la communication.

« Aujourd'hui, conformément à notre stratégie de croissance, nous sommes heureux d'annoncer que nous sommes en train de constituer activement une équipe au Ghana. Pour véritablement servir la conversation publique, nous devons être davantage immergés dans les communautés riches et dynamiques qui alimentent les conversations qui ont lieu chaque jour sur le continent africain », écrit le réseau social.

Il explique avoir choisi spécifiquement ce pays d’Afrique de l’Ouest car il est un « partisan de la liberté d’expression, de la liberté en ligne et de l’internet ouvert ». En outre, la capitale du Ghana, Accra, a été choisie pour accueillir le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Sur Twitter (sans surprise), le président du pays, Nana Akufo-Addo, a déclaré avoir mené une réunion virtuelle avec le PDG du réseau social, Jack Dorsey, le 7 avril dernier. « C'est le début d'un magnifique partenariat entre Twitter et le Ghana, qui est essentiel pour le développement du secteur technologique extrêmement important du Ghana », assure-t-il.

The choice of Ghana as HQ for Twitter’s Africa operations is EXCELLENT news. Gov’t and Ghanaians welcome very much this announcement and the confidence reposed in our country. 1/3 #TwitterInGhana #TwitterGhana https://t.co/HdCqFgXK0x

