Il y a quelques mois, l’application Kapten (anciennement Chauffeur-Privé) est devenue FREENOW. Déjà présent dans 5 villes françaises avec près de 3 millions d’utilisateurs, le service de VTC a de grandes ambitions. Depuis le 1er mars 2021, un nouveau DG France a été nommé. Il s’agit de Dimitri Tsygalnitzky. Il aura la tâche de déployer le nouveau plan stratégique de l’entreprise.

FREENOW France a un nouveau Directeur Général

Jusqu’ici, FREENOW n’avait pas fait de la France sa priorité. Dans le cadre d’un nouveau plan stratégique, il semble que cette fois-ci, notre pays soit clairement dans la ligne de mire de l’entreprise. Cette nouvelle stratégie dont Dimitri Tsygalnitzky sera le chef d’orchestre, allie croissance et développement de l’offre sur tout le territoire, tout en conservant la relation de proximité avec les chauffeurs et les usagers construite par Kapten.

Pour Dimitri Tsygalnitzky : « 2021 est pour FREENOW une année tremplin durant laquelle nous allons prendre des engagements forts auprès de l’ensemble de nos parties prenantes. Ils se traduiront par des actions concrètes notamment sur le plan environnemental, mais aussi en matière sociale dans le cadre de nos relations avec nos chauffeurs partenaires. C’est dans ce contexte passionnant et très challengeant que je suis ravi de reprendre la Direction de FREENOW France ».

Le service de VTC fait de la neutralité carbone l’un de ses grands objectifs

Parmi les grands objectifs de l’application, il y a la responsabilité environnementale. FREENOW prévoit d’atteindre la neutralité carbone en 2030. L’entreprise incite déjà ses chauffeurs avec des aides financières à passer aux véhicules électriques. Entre 2021 et 2030, il y a 2025. À cette date, FREENOW promet de réaliser 50% de ses courses avec des véhicules électriques. En Île-de-France, l’app propose déjà une gamme 100% électrique. En avril, l’entreprise lance Make a Move, une initiative pour inciter ses utilisateurs à changer leurs habitudes pour avoir un impact positif sur les villes.

L’autre particularité de FREENOW, c’est son offre aux professionnels. C’est peut-être ce qui différencie plus le service d’Uber ou de Heetch. Avec déjà 3 500 entreprises clientes en France, FREENOW compte renforcer ce segment en 2021 grâce à une offre sur-mesure : FREENOW for Business. L’app mise beaucoup sur cet axe de développement en France pour accompagner les professionnels dans leurs trajets du quotidien et leur apporter de la fiabilité et de la sécurité.

Enfin, l’entreprise assure tout faire pour proposer un accompagnement personnalisé à chacun de ses chauffeurs. Dans la gestion de leur activité, mais aussi pour leur garantir une rémunération équitable. FREENOW prend une commission de 20% sur les courses de ses chauffeurs, contre 25% chez Uber.