Si l’année 2020 a mis à l’épreuve les systèmes de santé, ce n’est pas le cas de la finance numérique qui se porte bien. D’après le baromètre de France FinTech, sur l’année écoulée, les startups de la finance ont levé 830 millions d’euros, soit une hausse de 18,5% par rapport à 2019. Dans un communiqué publié le 21 janvier 2021, Bpifrance annonce soutenir le secteur des fintechs en lui dédiant une enveloppe de 100 millions d’euros. Cet accompagnement en capitaux propres sera attribué par Digital Venture et Large Venture, deux fonds appartenant à la Bpi.

« De par son positionnement, en tant que gestionnaire de fonds d’investissement spécialisés dans l’innovation, d’une part, et grâce à un accès privilégié à un réseau d’experts métiers, au sein du Groupe, qui disposent d’une connaissance fine des industries financières et bancaires, d’autre part, Bpifrance a un rôle à jouer dans l’essor des Fintech françaises afin de leur permettre de se positionner parmi les leaders de ce secteur », soutient le directeur général adjoint de Bpifrance, Arnaud Caudoux.

Les 100 millions d’euros serviront à financer des porteurs de projets du secteur de la fintech, qu’ils innovent dans la blockchain ou dans la gestion des risques. Par ailleurs, le Hub de la Bpi accompagnera les entrepreneurs. Parmi les bénéficiaires, une entreprise qui lutte contre la fraude aux virements, SIS ID, sera accompagnée dans sa levée de fonds par Digital Venture.

En 2020, Digital Venture et Large Venture ont investi dans cinq projets : Pixpay, Memo Bank, Swan, Ibanfirst et Swile. Bpifrance compte actuellement dans son portefeuille 12 fintechs, dont Lydia. Digital Venture a une capacité d’investissement de 700 millions d’euros. Depuis 2011, le fonds a investi dans plus de 90 entreprises. Quant à Large Venture, sa capacité s’élève à 1,75 milliards d’euros et il a participé au financement d’une cinquantaine de sociétés.