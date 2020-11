Souvenez-vous en juillet dernier, un piratage massif avait eu lieu sur le réseau social Twitter. Des comptes de politiciens, et autres personnalités connues avaient été piratés. Des tweets incitant à l’envoi de bitcoins avaient été publiés et par la suite, un adolescent de 16 ans avait été arrêté. Ce piratage n’est qu’un exemple parmi d’autres, puisque Twitter est régulièrement confronté à des problèmes de sécurité. Pour pallier cela, le réseau social a décidé d’agir, en recrutant le célèbre hacker Mudge, de son nom Peiter Zatko.

En proie à d’importantes failles de sécurité, Twitter doit aujourd’hui agir, d’autant plus que la réglementation à venir pourrait lui faire du tort et les amendes pourraient s’accumuler. Lundi 16 novembre, Twitter a donc nommé Peiter Zatko au poste de chef de la sécurité. Le hacker débute ainsi son nouveau contrat avec une période d’audit qui devrait durer de 45 à 60 jours. Il a également indiqué qu’il se chargerait de jeter un œil sur “la sécurité de l’information, l’intégrité du site, la sécurité physique, l’intégrité de la plate-forme et à l’ingénierie”.

Looks like the cat is out of the bag.

I’m very excited to be joining the executive team at Twitter!

I truly believe in the mission of (equitably) serving the public conversation.

I will do my best! https://t.co/ZQkhYTXLQZ

— Mudge (@dotMudge) November 16, 2020