Dès demain, pour toute sortie du lieu de confinement, il faudra disposer d’une attestation de déplacement, comme au bon vieux temps. Celle-ci sera accessible depuis l’application TousAntiCovid, petite sœur de StopCovid. Pour le gouvernement, cette mise à disposition sur l’application pourrait être un moyen d’inciter la population à télécharger plus massivement l’application.

TousAntiCovid bientôt plus téléchargée que StopCovid ?

Depuis le 22 octobre dernier et comme le relaie 01net, l’application StopCovid s’est transformée en TousAntiCovid. De quoi tenter de relancer les téléchargements et l’activation de l’application, après le flop de la première version. TousAntiCovid, basée sur le contact tracing reste une application qui pose question. En effet, même si elle ne récolte pas nos données personnelles, la technique utilisée pour son fonctionnement reste discutable.

En effet, l’application n’utilise toujours pas, comme la première version, l’API de Google et Apple et ne fonctionne pas totalement sur les iPhone. Dès lors que l’application est en arrière-plan sur ce type de smartphone, elle n’est plus opérationnelle. Pour le rester, les utilisateurs devraient la laisser constamment ouverte.

Aujourd’hui, le gouvernement tente de rendre l’application plus utilisée, et donc plus téléchargée, notamment en mettant l’attestation à disposition directement depuis l’application. Cependant, cela pourrait encore être un flop. L’accès proposé sur l’application n’est autre qu’un lien renvoyant vers un site du gouvernement hébergeant l’attestation de déplacement. L’intégration de l’attestation à l’application n’est donc pas vraiment optimisée, et celle-ci reste accessible sans l’application.

Comment accéder à l’attestation depuis l’application ?

Une fois l’application TousAntiCovid téléchargée, il sera plutôt simple d’accéder à l’attestation en ligne. Il vous faudra dans un premier temps chercher, dans le bas de la page d’accueil de l’application, le bouton “Attestation de déplacement” puis cliquez dessus.

Dès lors, vous serez redirigé vers le site dédié du gouvernement. Il n’y aura alors plus qu’à entrer toutes vos informations, sélectionner le motif de votre sortie et générer l’attestation, de la même façon que lors du premier confinement.