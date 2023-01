Apple a publié sur son site Internet une douzaine d’offres d’emploi à pourvoir immédiatement pour l’Inde. L’intitulé des postes tels que « responsable de magasin » ou « haut cadre » laisse présager l'ouverture prochaine du premier Apple Store sur le territoire indien. Si la firme de Cupertino n’a pas encore fait d’annonce officielle sur ce sujet, elle semble préparer activement l’ouverture de ses prochains magasins.

Le marché de l’Inde intéresse Apple

L’année 2022 a été tumultueuse pour la marque à la pomme : elle a payé le prix fort de la politique zéro covid menée jusqu’alors par la Chine. Le confinement de plusieurs usines, notamment celles de son principal fournisseur Foxconn, où plus de 90 % des iPhone sont fabriqués, a fortement impacté les chaînes d’approvisionnement d’Apple.

La pandémie de Covid-19 a durement révélé la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine. L’entreprise américaine tente d'y remédier en poussant ses fournisseurs à diversifier leurs zones de productions hors de Chine. À ce titre, la marque à la pomme prévoit de délocaliser 25 % de sa production en Inde d’ici 2025.

Depuis de nombreuses années, Apple montre un certain intérêt à l'égard de l'Inde. En 2020, lors de l’annonce de l’ouverture du premier Apple Store du pays, qui devait avoir lieu en 2021, Tim Cook a alors déclaré croire « énormément en l’opportunité » que représente ce pays au « dynamisme et à la démographie qui sont tout simplement sans précédent ».

Une ouverture qui semble imminente

Cependant, la mise en place du premier Apple Store n’a pas pu arriver à terme à cause de l’épidémie de Covid-19. Le projet a été repoussé jusqu'à aujourd'hui. Les offres d’emplois qui ont été publiées par Apple confirment les informations publiées par le média The Economic Times. Ce dernier a indiqué durant l'été 2022 le déploiement de plusieurs points de vente en Inde : à Mumbai et à New Delhi.

En outre, selon le Financial Times, différentes personnes ont déjà indiqué sur LinkedIn avoir été embauchées pour l’ouverture des prochains magasins. Pour appuyer leur propos, Renu Sevanthi, responsable du recrutement d’Apple en Inde, s’est dite « heureuse » de cette nouvelle dans une publication postée sur le réseau social.