YouTube a dévoilé une nouvelle mise à jour de son application mobile, incluant quelques fonctionnalités visant à faciliter le visionnage de vidéos et la sélection de celles-ci. Ces fonctionnalités incluent de nouveaux gestes ainsi que de nouvelles façon de commander la lecture des vidéos.

YouTube veut simplifier la visualisation et les interactions lors des vidéos

Sur son blog, YouTube dit vouloir faciliter la tâche à sa communauté de deux milliards de personnes. C’est en tout cas dans ce sens que la plateforme a dévoilé de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles la navigation au sein même d’une vidéo via des chapitres, présentée durant la conférence Search On.

Le but des chapitres vidéos est concrètement de mieux naviguer au sein des vidéos, en passant directement d’une section à une autre. C’est là un excellent moyen de ne regarder que certaines parties des vidéos, notamment l’une jugée plus intéressante qu’une autre. Cette navigation est désormais simplifiée par une vue sous forme de liste, directement sous la vidéo, qui permet de passer d’un chapitre à un autre en un clic.

Dans le même temps, YouTube a prévu un lecteur simplifié. Celui-ci a, entre autres, pour objectif de rendre plus visible l’activation des sous-titres. Le nouveau lecteur rend également plus visible le bouton d’activation ou de désactivation de la lecture automatique. Dans l’ensemble, le lecteur a pu subir des modifications sans grand impacts, elles visent à fluidifier la navigation des utilisateurs.

De nouveaux gestes sont aussi déployés, comme le swipe vers le haut pour activer le plein écran, et vers le bas pour le désactiver. Enfin, pour simplifier l’utilisation de l’application, YouTube songe aussi aux actions suggérées. L’utilisateur pourra donc être incité à faire pivoter son smartphone pour profiter d’une expérience de visionnage améliorée.

Des rappels pour ne pas se laisser déborder par l’application

Qui n’a jamais passé plus de temps sur YouTube que prévu ? Il est plutôt simple de se perdre parmi les vidéos et d’en visionner plus que souhaité initialement, cela souvent sans voir le temps passé. YouTube a également pensé à cela et permet désormais de fixer un rappel pour l’heure du coucher. C’est le bien-être numérique qui est ici mis en avant et cela vise aussi à limiter le temps d’exposition aux écrans.

Cette fonctionnalité semble utile pour tous, mais nul doute qu’elle devrait aider plus d’une personne à gérer son temps passé sur YouTube. Une chose est sûre, cette fonctionnalité sera la bienvenue sur YouTube Kids afin de limiter le temps passé sur l’application. De quoi renforcer un peu plus encore le contrôle parental déjà proposé par la version enfant de la plateforme.