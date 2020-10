Chaque semaine quasiment, des outils sur les icônes sont présentés. Les icônes sont essentielles pour toute personne travaillant dans le web. Pour un site web, une présentation, une image, illustrer un point, leur utilisation est diverse et variée. Nombreux sont les outils proposant des bibliothèques gratuites d’icônes. Des icônes faites à la main, comme Heroicons, des icônes basiques avec Basicons ou encore des icônes à personnaliser avec Tabler Icons.

Aujourd’hui, c’est Emblemicons qui est mis en avant. Une bibliothèque open source avec plus de 1000 icônes, disponibles au format PNG, JPG, PDF et SVG. Dans cette bibliothèque, on retrouve les icônes les plus souvent utilisées en product design, dans les présentations professionnelles ou encore dans les projets scolaires. Parfait pour les entrepreneurs, product designers, étudiants, développeurs et plus généralement, pour tous ! Toutes les icônes sont gratuites et peuvent être utilisées à des fins personnelles et professionnelles.

Une bibliothèque avec les icônes les plus utilisées

Les icônes peuvent être téléchargées dans 6 tailles différentes : 12, 18, 24, 36, 48 et 72 pixels. Emblemicons propose des icônes remplies, d’autres vides, des icônes dans des ronds, dans des carrés, sans forme. Différentes catégories sont proposées flèches, fichiers, dossiers, appareil mobile, réseaux sociaux, navigation. Pour trouver plus facilement une icône, une barre de recherche est proposée.

Les icônes ont été dessinées via Figma. Le fichier Figma est d’ailleurs accessible à tous et gratuitement. Ce dernier peut être dupliqué afin d’utiliser les icônes dans des projets.