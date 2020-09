Pour illustrer une présentation, un site ou une application, il est commun d’utiliser des icônes. Le problème est que parfois il n’est pas possible de trouver dans une même collection, toutes les icônes nécessaires. Il faut alors chercher à nouveau, un set d’icônes intégrant toutes celles nécessaires.

Face à ce problème, Precious M. et Solomon Omojola ont créé Basicons. Basicons propose ainsi une collection avec 186 icônes personnalisables, afin d’aider les concepteurs et développeurs au quotidien. Basicons est conçu sur une grille 24×24.

Une collection complète d’icônes personnalisables

Parmi les icônes proposées on retrouve, des flèches, des batteries, un hashtag, des icônes de réseaux sociaux … Il est possible de télécharger toutes les icônes en une seule fois, une fois sur le site. Lorsque l’on clique sur une icône, la taille de cette dernière peut être modifiée (12, 16, 24 ou 32 pixels) ainsi que l’épaisseur du trait de l’icône (1, 1.5, 2 pixels). Ensuite, il est possible de télécharger l’icône au format SVG, de copier le SVG ou encore de copier le code de l’icône.

À noter, chaque semaine de nouvelles icônes sont ajoutées et optimisées. À l’avenir, il devrait être possible d’intégrer les icônes dans les applications web et concevoir des versions remplies des icônes.

Il existe d’autres outils très pratiques pour facilement trouver des icônes ou les personnaliser comme Tabler Icons qui propose plus de 500 icônes, Fluent Icons ou encore LineIcons.