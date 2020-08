Quand un designer, un développeur ou un marketeur recherche des icônes, il y a plusieurs possibilités. En créer (encore faut il avoir les compétences nécessaires), fouiller dans un pack d’icônes déjà téléchargé, ou regarder sur Siècle Digital, tous les outils permettant d’obtenir des icônes ! Une fois l’icône parfaite trouvée, il faut la personnaliser, le chemin est donc long, pour un si petit élément.

Avec Tabler Icons, Csaba Kissi, a voulu faciliter la recherche et la personnalisation du set d’icônes nommé Tabler, créé par Pawel Kuna. D’après lui, ce dernier contient presque tous les domaines ! Au quotidien et dans son utilisation des icônes, il explique avoir l’habitude de copier/coller les icônes SVG directement dans le code, au lieu de les télécharger. Ainsi, Tabler Icons se présente comme un grand tableau rempli de possibilités !

Des modifications d’icônes à l’infini !

Une fois sur le site, il est possible de modifier la taille des icônes (passant de 12 à 100 pixels), l’épaisseur du trait ou encore la couleur. En fonction des modifications apportées, l’ensemble des icônes change. Parmi les icônes on retrouve celles de célèbres marques, comme Snapchat, Google, Sketch, des flèches, des monnaies ou encore des emojis montrant des émotions. Pour ensuite utiliser l’icône, il suffit de la copier et la coller, là où elle sera utilisée. À tout moment, il est possible de revenir aux paramètres initiaux en cliquant sur le bouton “Reset”. La barre d’outils permettant de réaliser les modifications peut être épinglée. Enfin si vous recherchez une icône particulière, il suffit d’utiliser la barre de recherche.

Tabler Icons est un outil 100% gratuit. Sur Product Hunt, l’outil a élu le 10 juillet “Produit du Jour” et enthousiasme beaucoup les utilisateurs. On peut notamment lire “c’est l’outil d’icônes le plus exploitable que j’ai utilisé jusqu’à présent. Je suis très content de ne plus avoir à télécharger une icône pour l’utiliser dans mes dessins, mais il suffit de la coller là où j’en ai besoin. Je trouve que c’est une fonction très pratique. Les icônes sont magnifiques et le site web est tellement agréable à naviguer.“