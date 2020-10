WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus utilisées de nos jours. Pour échanger avec une personne ou bien un groupe d’amis ou de collègues, l’application est très pratique. WhatsApp offre diverses fonctionnalités comme les appels vocaux et vidéos, une synchronisation de l’application sur desktop et le web, l’envoi de message vocaux ou encore de documents.

Fonctionnalité qui n’est pas intégrée directement dans l’application : l’envoi de sondages. Cette dernière s’avèrerait cependant bien pratique pour les conversations de groupe et prendre facilement des décisions par exemple ! Polls for WhatsApp résout ce problème. Ce site en ligne permet de créer rapidement un sondage pour WhatsApp, gratuitement !

Un outil simple pour obtenir des réponses instantanées

La création d’un sondage est très simple. Il suffit de donner un nom à ce dernier, poser une question et ajouter les différentes options de réponses. Ensuite, il faut définir la durée du sondage. Une fois cela fait il suffit de cliquer sur Submit.Pour finir deux options sont proposées; l’une permettant de partager le sondage avec les choix de réponses, soit directement dans WhatsApp ou bien en copiant coller ce dernier. L’autre option permet de partager le lien du sondage.

Polls for WhatsApp est un outil gratuit et rapide qui permet de voter directement via WhatsApp et d’obtenir des résultats instantanément, sans avoir à télécharger d’application supplémentaire !

Des sondages pouvant être utilisés partout !

Les sondages sont publics, cependant ils ne peuvent pas être cherchés. Une personne ne disposant pas du lien du sondage ne pourra pas voter.

Par ailleurs, Polls for WhatsApp peut également être utilisé dans n’importe quelle application de messagerie, par mail ou sur les réseaux sociaux. Il suffit de partager le lien du sondage !

Un outil pratique pour organiser des soirées, des voyages, choisir le dîner du soir ou encore organiser des sondages sur des panels d’utilisateurs directement dans WhatsApp.