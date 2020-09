Qualcomm dévoile le Snapdragon 750G est une version modernisée de la puce 730G. Cette nouvelle version intègre un modem X52 5G qui permet une prise en charge des ondes millimétriques et des fréquences inférieures à 6 GHz. Le 750G est le dernier né de la gamme Snapdragon série 7.

Le dernier Snapdragon de la série 7

Selon Qualcomm, le Snapdragon 750G offre des performances graphiques jusqu’à 10% supérieures par rapport à celles offertes par le 730G. Le CPU a également été mis à jour. Le géant américain précise qu’il atteint des performances 20% supérieures au Kryo 470 du 730G. Avec cette nouvelle puce, Qualcomm offre également une augmentation de 20% des performances liées à l’intelligence artificielle, notamment pour des fonctionnalités de reconnaissance faciale ou de reconnaissance vocale. La puce est par exemple capable de réduire les bruits de fond.

La Snapdragon 750G permet également d’aller plus loin dans les fonctionnalités liées aux jeux vidéo. Grâce à Select et le mode Game Color Plus, qui permet d’ajouter des couleurs et plus de détails aux jeux. Comme l’explique le fabricant, il est important de comprendre que cette nouvelle puce 750G n’est pas destinée à remplacer les modèles 765, 765G ou 768G qui sont bien plus puissants et beaucoup plus chers. L’objectif est clairement d’améliorer le 730G.

Cependant, avec cette nouvelle puce, on peut lire la volonté de Qualcomm de proposer plus d’options 5G à ses clients. Nous pourrions résumer cette puce au compromis parfait en terme de qualité / prix. Des fonctionnalités haut de gamme sans que cela soit le top du top, le tout à un prix avantageux. Les premiers appareils basés sur le Snapdragon 750G seront disponibles à la fin de l’année 2020. Certains acteurs attendent avec impatience sa sortie. C’est notamment le cas de Xiaomi qui a déjà dévoilé ses plans pour un futur appareil utilisant justement ce Snapdragon.

Qualcomm continue son ascension malgré le Covid-19

L’année dernière, à l’occasion de sa conférence annuelle à Hawaï, Qualcomm présentait les puces Snapdragon 865, 765 et 765G. Nous retenons notamment l’annonce de cette puce haut de gamme et très attendue de Qualcomm qui sera par ailleurs gravée en 7nm : la Snapdragon 865, au même titre que le Snapdragon 855 par ailleurs. Une puce réservée aux smartphones haut de gamme, contrairement au Snapdragon 690 plutôt destiné aux smartphones milieu de gamme.

Qualcomm tient bon malgré un léger ralentissement dû à la pandémie de Covid-19. Au cours du premier trimestre 2020, la société a tout de même expédié 129 millions de puces, ce qui représente « seulement » une baisse de 17% par rapport au trimestre précédent. Les estimations à propos des ventes de puces se situaient entre 125 et 145 millions. L’entreprise ne s’en sort pas si mal.