Depuis plusieurs mois maintenant, le remote est devenu LA manière de travailler dans un grand nombre d’entreprise. Alors que certains retournent dans les bureaux, d’autres restent travailler à domicile. Un avantage pour certains, qui peut également être source de nombreux problèmes : communication, productivité, organisation des tâches, gestion de projets…

Chanty est une plateforme cloud qui aide les équipes travaillant à distance à être plus productive grâce à des outils de communication, gestion de projets et automatisation. Chanty remplace ainsi des outils comme Slack, Trello, BaseCamp et place la communication au coeur des équipes.

Un outil tout-en-un pour le travail en équipe

Chanty est une application de chat qui facilite la communication et la collaboration des équipes. L’outil permet d’avoir des conversations écrites ou vidéos en one-to-one, mais également des conversations de groupe ou encore de partager son écran. Dans un premier temps, il faut ajouter les différents membres de l’équipe à l’outil. Il est possible de définir des types d’utilisateurs (administrateurs, membres, guests) et ainsi de gérer leurs accès.

Ensuite, des tâches peuvent être créées. La création se fait facilement, par l’envoi d’un simple message. Des dates de rendu, peuvent être définies, des documents partagés, des sous-tâches créées et des messages peuvent être facilement échangés sur la progression d’une tâche. Il est aussi possible d’envoyer des notes vocales concernant une tâche, afin d’être clair directement ou bien lancer un appel.

Une communication jamais interrompue

Les documents échangés, les historiques de conversations ou encore les messages épinglés sont tous facilement accessibles via des onglets dédiés. Chanty s’intègre avec divers outils comme Giphy, Google Drive, Dropbox, Mailchimp, Github, Asana ou encore Mailchimp.

Pour finir, l’onglet notifications permet de régler la fréquence d’envoi des notifications ; à chaque message, jamais, lors d’une mention ou d’une mise à jour des tâches. En fonction des appareils utilisés, les préférences peuvent être adaptées.

Chanty est un outil payant, accessible à vie à partir de 69 dollars.

L’offre Single d’ordinaire proposée à 540 dollars, et affichée à 69 dollars, permet d’ajouter 15 membres d’équipes, 15 invités, 15 intégrations et profiter de 30GB de stockage par équipe.

Pour 138 dollars, 30 membres et 25 invités peuvent utiliser Chanty, 45 intégrations peuvent être connectées et 60 GB de stockage sont disponibles. Enfin l’offre Mulitple à 207 dollars au lieu de 1800 dollars donne accès à Chanty à 50 membres d’équipes, 35 invités, permet de connecter 45 intégrations, profiter de 100 GB de stockage et tester en bêta le partage d’écran en illimité.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.