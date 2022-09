Meta a déclaré le 20 septembre, que les marques pourront collaborer avec des partenaires de vente au détail locaux qui proposent leur produit sur internet via un nouveau service, Collaborative Ads. Ceci dans le but de répondre au mieux à leurs publicités sur Facebook et Instagram.

Un choix plus large d’opportunités d’achat

À en croire Meta, les utilisateurs des réseaux sociaux souhaitent des expériences d’achat personnalisées et faciles. Selon le groupe américain, ce sont 57% des acheteurs de produits d’épicerie, qui désirent pouvoir acheter des produits directement sur le site où ils les découvrent. Collaborative Ads, le mécanisme mis en place par Meta, promet à une marque de promouvoir ses produits, le processus de vente étant ensuite redirigé vers un partenaire de la région locale des consommateurs.

Dans la même catégorie Whatsapp : Meta et Salesforce annoncent leur collaboration

Meta déploie la livraison locale Collaborative Ads à l’échelle mondiale afin de s'aligner sur la demande des consommateurs. Comme l’énonce le groupe californien « ces publicités permettent aux entreprises locales et aux marques de biens de consommation emballés de faire connaître leurs produits à côté des options permettant aux gens de commander ces mêmes produits auprès d’un service de livraison local. Cela vous permet d’acheter plus facilement les articles d’épicerie dont vous avez besoin ou votre prochain repas lorsque vous le découvrez ».

Meta affirme que ce mécanisme offrira plus d’opportunités à un plus grand nombre d’entreprises pour répondre à la demande des consommateurs.

Un mécanisme qui a déjà fait ses preuves ?

Selon le groupe américain, d’autres marques ont rencontré le succès en utilisant la livraison locale Collaborative Ads : c’est le cas de The Wendy’s Company. En effet, elle a créé une campagne visant à atteindre les consommateurs ayant déjà montré un intérêt pour leurs produits sur Grubhub afin de générer des conversions à forte valeur ajoutée.

La livraison locale Collaborative Ads permet de répondre à la recherche de confort des consommateurs. Selon Meta, les marques et les détaillants pourront rencontrer leurs clients directement là où ils se trouvent : sur Facebook et Instagram.

Pour profiter de la diffusion d’une publicité collaborative, les entreprises doivent avant tout trouver un établissement participant dans chaque région qui vend leurs produits. Meta assure que la collaboration entre les marques de biens de consommation, les épiciers, les restaurants locaux et les prestataires de services de livraison suscite un intérêt ciblé et local pour leurs produits sur Facebook et Instagram.