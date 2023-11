Figma vient de lancer une nouvelle suite d’outils d’intelligence artificielle (IA) générative pour son tableau blanc collaboratif FigJam. Celle-ci va permettre aux collaborateurs un gain de temps considérable, promet l’entreprise. Elle rejoint ainsi la liste grandissante des sociétés qui proposent l’IA dans leurs outils.

FigJam AI s’appuie sur trois fonctionnalités

Lancé en 2021, FigJam permet de collaborer de manière ludique en proposant des notes autocollantes, des émojis et des outils de dessin. FigJam AI, disponible en bêta gratuite depuis ce 7 novembre et basée sur la technologie d’OpenAI, s’appuie sur trois fonctionnalités visant à « éliminer les obstacles du quotidien au sein de son travail ».

« FigJam est intrinsèquement simple d’utilisation », explique l’entreprise, mais elle reconnaît tout de même que commencer un brainstorming à partir d’un tableau blanc peut s’avérer difficile. Avec FigJam AI, il est possible de préparer une réunion ou un organigramme à partir d’un seul prompt : le modèle transforme visuellement les requêtes textuelles.

Elle permet également à ses utilisateurs de trier automatiquement les post-its du tableau blanc par thèmes pour éviter l’encombrement visuel qui résulte parfois d’une collaboration fructueuse. L’IA peut aussi résumer les nombreuses propositions inscrites dans FigJam par l’ensemble des collaborateurs.

« Nous avons construit FigJam pour répondre aux besoins de notre communauté, et nous mettons en œuvre l’IA avec la même mentalité », commente Yuhki Yamashita, Chief Product Officer chez Figma. « L’IA de FigJam est conçue pour résoudre les problèmes concrets des utilisateurs. Elle stimulera la productivité, incitera à une plus grande collaboration et, en fin de compte, rendra un produit formidable comme FigJam encore meilleur », continue-t-il.

L’IA générative s’immisce dans les outils de productivité

Les utilisateurs de FigJam peuvent également expérimenter avec Jambot, un widget alimenté par ChatGPT lancé en version bêta au mois d’août. Figma est loin d’être le seul spécialiste d’outils de productivité à déployer l’IA générative dans ses services. Fin 2022 déjà, Notion dévoilait son assistant à l’écriture Notion AI, tandis que Canva multiplie l’ajout de fonctionnalités boostées à l’IA dans sa plateforme.

Figma, dont le rachat par Adobe fait l’objet d’une enquête de la part de l’Union européenne, devrait exploiter le potentiel de cette technologie dans d’autres de ses produits. Dans une interview accordée à The Verge, son cofondateur et PDG, Dylan Field, a expliqué que la société envisageait d’autres développements liés à l’IA à l’avenir.