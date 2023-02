La collaboration à distance implique généralement de s'équiper d’une ribambelle d’outils de visioconférence, d’organisation de projets et de communication. Il faut noter ses idées à un endroit, écrire à ses collègues à un autre, faire un compte rendu pour les absents…

Difficile de travailler correctement de cette façon. Pour cette raison, certaines entreprises préfèrent utiliser un tableau blanc collaboratif durant leurs réunions. Il leur permet de prendre des notes et d’échanger le tout, sans difficulté. Sur le marché, il existe Miro ou encore Traw. Ce dernier permet même de travailler de manière asynchrone, car tout ce que vous notez ou dites est enregistré !

Un outil spécialement conçu pour les équipes à distance

Traw vise à améliorer et à simplifier la collaboration à distance. Pour cela, l’outil est doté d’un tableau blanc à utiliser lors de vos sessions de travail. Concrètement, cela s’apparente à un appel de groupe durant lequel vous pouvez donner vie à vos idées en les notant sur le support mis à disposition.

Chacun peut écrire en temps réel sur le whiteboard. Il suffit d’utiliser la fonction texte pour rédiger votre future stratégie, l’option dessin pour expliciter votre vision ou encore l’outil pense-bête pour noter rapidement un élément sur le tableau. Pour effacer un élément, la fonctionnalité gomme est à votre disposition. Différentes pages peuvent être créées pour mieux s’y retrouver.

Pour ne pas perdre de temps à organiser vos idées, il est possible d’opter pour l’un des templates proposés par Traw.

Problème : certains de vos collègues n’ont pas pu assister au meeting. Afin qu’ils ne manquent aucune information importante, toute la réunion est enregistrée : autant ce que vous écrivez sur le whiteboard que ce que vous dites. Traw s’occupe même de transcrire l’enregistrement. De cette façon, les absents n’ont pas à visionner et à écouter toute la vidéo pour rattraper leur retard. Il suffit de lire rapidement la transcription et visionner les idées qui ont été échangées via le tableau blanc virtuel.

Les enregistrements peuvent être envoyés directement aux personnes concernées sous forme de lien. Ils sont également accessibles depuis votre espace Traw. Pour les organiser, il est possible de créer des canaux en fonction des projets ou des équipes : présentation pour client A, brainstorming campagne marketing, organisation événements du mois de mars…

L’outil est disponible gratuitement pour les freelances et les petites équipes de dix personnes. Pour les plus grandes entreprises, il faudra débourser huit dollars par membre.