Durant les brainstormings, les réunions, les idées fusent. Il est parfois difficile de se souvenir de toutes les informations données et les idées trouvées. Pour une prise de notes réussie, plusieurs options existent comme : enregistrer la réunion, avoir une personne en charge de la prise de notes ou bien utiliser un outil qui simplifie le stockage des idées !

Miro est l'un de ces outils. Miro est une plateforme de collaboration visuelle en ligne, qui propose un tableau virtuel sur lequel il est possible de zoomer à l'infini et d'ajouter toutes les idées possibles et inimaginables. L'outil est collaboratif ce qui permet de travailler en même temps sur ce tableau ! La nouveauté de Miro est qu'à présent l'outil est intégré à Zoom, ce qui signifie moins de changement de contexte et plus de collaboration !

Un espace de collaboration infini !

Pour utiliser Miro sur Zoom, il suffit de se connecter à Zoom, puis dans "mes applications" ouvrir Miro. Ainsi, tout le monde peut profiter du tableau virtuel et collaborer comme dans une réunion traditionnelle. L'application fonctionne, même si un utilisateur n'a pas de compte Miro. Tout le monde peut alors profiter des différents templates proposés (+ de 200) en fonction du sujet de la réunion et collaborer en temps réel.

Avec le suivi du curseur en temps réel, il est possible de voir qui modifie quoi, d'ajouter des commentaires, voter pour une idée etc. Une fois la réunion terminée, les idées restent disponibles !

Miro est un outil freemium, profitant d'une offre gratuite assez limitée avec seulement 3 tableaux éditables. Des offres payantes sont également disponibles à partir de 8 dollars par mois et par membre.