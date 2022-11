L’application de productivité Notion vient de dévoiler Notion AI, une fonctionnalité basée sur un modèle de traitement de langage capable de prendre des notes à la place de l’utilisateur. Billets de blog, listes de choses à faire, poèmes, l’outil est multi-tâches et voué à grandement simplifier le quotidien de ceux qui s’en servent.

La révolution des modèles de traitement de langage

Les modèles de traitement de langage sont de plus en plus répandus, à l’image de GPT-3 d’OpenAI, dévoilé en juillet 2020 et désormais capable de générer plus de 4,5 milliards de mots par jour. Ses capacités sont telles qu’il peut rédiger un mémoire de fin d’études en quelques minutes seulement, avec une qualité similaire à celle d’un étudiant.

En mesure de comprendre des paragraphes plutôt que des mots isolés, les modèles peuvent écrire des textes de toutes sortes. Notion AI peut ainsi être utilisé dans de nombreux contextes et par différents types de professions. « Pour de nombreux utilisateurs dans cet espace, il résout le problème du démarrage à froid. Et plus encore, il permet de gagner du temps », explique Ivan Zhao, le PDG de Notion. L’application compte environ 30 millions d’utilisateurs.

Comment fonctionne Notion AI ?

Pour utiliser l’outil, il suffit de créer une nouvelle page sur la plateforme et de choisir l’une des nombreuses options disponibles. En voici quelques exemples rapportés par le média The Verge, qui a pu le tester : « billet de blog », « liste des pour et des contre », « plan », « piste de tâches », « e-mail de vente », etc.

Une fois que l’un de ces éléments est choisi, Notion AI va plus loin en demandant à l’utilisateur ce qu’il attend de lui exactement. Il pose par exemple ce type de questions : « Quel devrait être le sujet de l'article de blog ? » ou « Sur quoi voulez-vous faire une liste de pour et de contre ? ». Ensuite, il n’y a plus qu’à cliquer sur « générer » pour voir le résultat ; si celui-ci n’est pas satisfaisant, il est possible d’ordonner un nouveau texte.

En plus de l’assistance à la rédaction et de la génération de texte, Notion AI est aussi dotée de la traduction instantanée, peut faire figure de moteur de recherche en répondant à certaines questions, et il est capable d’opérer des corrections grammaticales et orthographiques avancées.

Dans cette vidéo de présentation, Notion dévoile quelques capacités de son nouvel outil :

Notion veut « augmenter » ses utilisateurs

Notion AI n’est pas un outil inédit, bien que la variété de capacités proposée soit impressionnante. Jasper, Grammarly ou encore Bearly AI offrent également une assistance à la rédaction. Il s’agit d’un domaine de l’intelligence artificielle qui est en pleine évolution et dont l’usage est de plus en plus démocratisé. D’ailleurs, Google a récemment dévoilé Wordcraft, un outil pensé pour donner des idées aux écrivains et basé sur son propre modèle de langage baptisé LaMDA.

Pour l’heure, l’outil de Notion n’en est qu’à ses débuts et n’est disponible qu’à travers une liste d’attente. Il sera largement amélioré avec le temps et probablement disponible via une option payante à l’avenir. L’application prévoit par exemple de le personnaliser en fonction des entreprises, voire des pages individuelles, afin que l'IA puisse écrire avec le ton souhaité et utiliser les informations internes pour peaufiner ses textes.

Le PDG de Notion détaille ses ambitions avec son logiciel, permettant de mieux comprendre les motivations derrière le déploiement d’une fonctionnalité comme Notion AI : « Le logiciel s'éveille un peu, pour mieux vous comprendre, pour vraiment vous augmenter. Ce ne sont plus seulement des mots sur une page, où vous enregistrez des listes de choses à faire - ce n'est plus du texte, c'est du sens », explique-t-il.

Les possibilités offertes par les modèles de traitement de langage sont immenses, mais elles inquiètent également les experts. C’est également le cas de Notion AI, qui soulève d’importantes questions sur la vie privée puisqu’elle devrait à terme s’adapter à chacun de ses utilisateurs.