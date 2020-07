Ces derniers mois, suite au COVID-19, toutes les entreprises ont dû s’organiser différemment, notamment en mettant en place le télétravail. La gestion des équipes s’est faite de manière virtuelle, tout en essayant de maintenir ces dernières motivées. Pour cela, la communication et la culture d’entreprise sont deux points essentiels !

Peoplebox est un outil de gestion des performances pour les équipes à distance, permettant de renforcer l’engagement des employés. C’est un outil destiné aux entreprises en remote ou avec des équipes réparties un peu partout dans le monde. Peoplebox est un outil utilisé par plus de 500 entreprises, comme par exemple LinkedIn, Zendrive ou encore Optimizely. Peoplebox permet d’obtenir facilement des retours des employés, via des sondages, de définir, suivre et gérer les objectifs des équipes, et d’organiser des réunions individuelles.

Renforcer l’engagement des employés pour obtenir de meilleurs résultats

Une fois sur l’outil, un tableau de bord est accessible et permet de voir l’engagement des employés, les objectifs des équipes et obtenir un aperçu des rendez-vous à venir.

L’engagement est mesuré via Peoplebox grâce à enquêtes personnalisées, envoyées aux équipes. La création et la programmation de ces dernières se fait directement via l’outil. Les employés peuvent évaluer leur motivation et leur satisfaction sur une échelle de 1 à 5.

L’outil propose un grand nombre de questions, pré-écrites, mais il est tout à fait possible d’en écrire de nouvelles. Par ailleurs, les questions ouvertes permettent d’obtenir des informations plus qualitatives Les employés reçoivent un mail avec l’enquête qui s’ouvre via le chatbot Nora. Ce dernier va aider et accompagner les employés durant toute l’enquête pour collecter les réponses.

Du côté manager, ce dernier voit le score d’engagement et la satisfaction vis-à-vis du manager. Toutes les réponses obtenues sont anonymes, mais le manager à la possibilité de répondre à ces dernières avec des réponses courtes. Peoplebox est ainsi une plateforme pour communiquer en toute sécurité, et inciter les employés à répondre de manière honnête !

L’onglet “Goals” se base sur la méthode de management OKR : Objectifs, Résultats Clés ( Objectives/Key/Results). Ce dernier permet de suivre l’avancement individuel de chacun. La création d’objectif se fait à une échelle individuelle ou à celle de l’entreprise. Chaque employé peut mettre à jour l’avancement, avec des notes personnalisées etc.

Gérer des équipes engagées à distance

Le dernier onglet, “1-on-1 Meetings” donne un aperçu des prochains rendez-vous et actions à réaliser. Avant chaque rendez-vous, les employés reçoivent un aperçu de leur productivité depuis la dernière réunion et peuvent ajouter des points de discussion. Il est également possible d’accéder aux notes des rendez-vous passés. Les employés peuvent évaluer leur productivité, mais les managers peuvent également noter la productivité des employés (cette donnée est privée et accessible uniquement par le manager).

Enfin, Peoplebox s’intègre avec des outils comme Google Calendar, Office 365 et Slack.

Grâce à un deal via Appsumo, l’outil Peoplebox est accessible à vie pour 49 dollars seulement. 3 offres sont proposées en fonction du nombre d’employés :

Single à 49 dollars au lieu de 1800 dollars pour 25 employés

Double à 98 dollars à la place de 3600 dollars pour 50 employés

Multiple à 147 dollars et non 7200 dollars pour 100 employés

