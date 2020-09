Alors que TikTok est sur le point de céder une large partie de son capital pour pouvoir continuer d’exister sur le sol américain, Pékin tente d’interférer dans cette affaire. En effet, le gouvernement chinois vient de mettre en place une nouvelle loi qui exige que ByteDance, maison mère de TikTok, fasse une demande de licence pour pouvoir vendre TikTok. Il s’agit très probablement d’une tactique pour retarder la vente du réseau social.

Quand le gouvernement chinois se mêle des affaires de ByteDance

La Chine vient d’instaurer de nouvelles règles d’exportation pour ses entreprises technologiques nationales. Bizarrement, cette réglementation apparaît juste au moment où ByteDance a besoin de céder une partie de TikTok à une entreprise américaine pour gagner la confiance de Donald Trump et ainsi pouvoir continuer d’exister aux États-Unis. Le président américain a annoncé que TikTok avait un délai de 90 jours pour trouver un acquéreur américain avant de se faire totalement bannir.

Le conflit est total entre les États-Unis et la Chine. Comme l’explique le New York Times, les technologies liées à l’intelligence artificielle, à l’analyse de texte, à la reconnaissance vocale et à la suggestion de contenus seront soumises à cette nouvelle réglementation qui implique que le gouvernement chinois délivre une licence pour autoriser l’exportation. Cela signifie très clairement que ByteDance, entreprise chinoise basée à Pékin, pourrait avoir besoin de cette fameuse licence avant de pouvoir vendre TikTok à une société américaine. Ça complique les choses.

Une guerre ouverte entre les États-Unis et la Chine

Le Wall Street Journal a rapporté qu’un responsable du gouvernement chinois a déclaré à Xinhua, l’agence de presse gouvernementale, que ByteDance doit “sérieusement envisager d’interrompre les négociations pour la vente de TikTok”. On comprend tout l’intérêt de la manœuvre. Pékin ne veut pas voir une si belle entreprise passer sous pavillon américain. C’est de bonne guerre diront certains. Aux États-Unis, les géants technologiques se pressent pour acquérir des parts chez TikTok. Après s’être entretenu avec ByteDance, le PDG d’Oracle a déjà fait une proposition et Walmart s’est associée à Microsoft pour peser le plus lourd possible au moment des négociations.

Au milieu de tout ce chaos, le PDG de TikTok, Kevin Mayer, a démissionné le 27 août, moins de six mois après avoir pris ses fonctions. Difficile de comprendre réellement les manœuvres politiques qui sont actuellement en train de se jouer, mais on devine que les gouvernements américains et chinois tentent actuellement de jouer leurs meilleures cartes. Avant l’annonce de cette nouvelle réglementation, un accord entre 20 et 30 milliards de dollars était sur le point d’être conclu. TikTok ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.