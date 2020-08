C’est grâce à une mise à jour de la fonctionnalité que Google est sur le point de proposer, à nouveau, Google Maps directement sur l’Apple Watch. Il faut dire que l’application de navigation est très fonctionnelle et sur l’Apple Watch, elle pourrait simplifier bien des déplacements sans avoir à sortir son smartphone en pleine rue. Ce retour est sur le point de se produire après trois longues années d’absence.

Google Maps est de retour aux poignets des Apple addicts

L’annonce a été faite dans un article de blog publié par Google. La firme américaine présente le retour de la fonctionnalité Maps sur la montre connectée et précise apporter de « nouvelles façons d’utiliser Maps sur iOS ». De quoi être guidé sereinement en voiture selon le géant. La fonctionnalité sera rendue disponible grâce à une mise à jour prochaine, dont on ne connait pas encore la date d’exécution.

Concrètement, pour utiliser Google Maps depuis l’Apple Watch, il sera nécessaire de renseigner en amont toute nouvelle destination via l’application de l’iPhone. Pour les destinations connues, il sera ensuite possible de les sélectionner directement depuis la montre. Google proposera, via la mise à jour, des nouveautés comme l’heure d’arrivée ou encore les étapes du trajet. Ces détails sont habituels sur l’application, mais n’ont jamais été proposés sur l’Apple Watch.

Par ailleurs, et c’est un élément tout de même important, Google Maps proposera au porteur de l’Apple Watch différents itinéraires, en fonction de son mode de déplacement. C’est là une excellente chose, par exemple pour les utilisateurs prenant les transports en commun dans de grandes villes, puisque Google Maps peut les renseigner sur les horaires des bus ou métros, ce que Plans réalise également depuis quelques mois en France.

La fonctionnalité débarque aussi pour Apple CarPlay

Un concurrent de Plans arrive sur l’Apple CarPlay. Avis à ceux qui préfèrent Google Maps, il sera bientôt possible de profiter de l’application directement sur l’écran de la voiture, avec des éléments permettant de s’orienter facilement. Google Maps n’occupera qu’une partie de l’écran, le contrôle de la musique ou de toute autre diffusion audio restera ainsi possible sans avoir besoin de naviguer dans les différentes proposition de l’écran.

Cette nouveauté devrait être disponible dès la semaine prochaine, elle arrivera donc en même temps que la prochaine mise à jour d’iOS.