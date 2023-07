Overture Maps Foundation, organisation fondée par Meta, Microsoft, Amazon Web Services et TomTom, vient de publier des données qui pourraient permettre aux entreprises de créer des cartes rivalisant avec les produits de Google et d’Apple.

Une alternative à Apple et Google

Les cartes numériques sont essentielles pour de très nombreuses applications mobiles, tandis que les technologies émergentes comme la réalité augmentée et la conduite autonome nécessitent également un logiciel de cartographie de haute qualité pour fonctionner. Accéder à ces logiciels s’avère toutefois complexe et onéreux pour les développeurs.

Le duopole Apple-Google n’est pas idéal, car les entreprises exploitant leurs services n’ont pas accès aux données sous-jacentes de la plateforme. Elles doivent en outre payer pour accéder à l’API de Google Maps. Pour sa part, Apple facture les tiers qui créent des applications non natives.

Overture Maps Foundation a justement vu le jour en décembre 2022 afin de proposer une alternative aux développeurs. En publiant ses toutes premières données ouvertes, la fondation veut leur permettre de créer leurs propres produits de cartographie ou de navigation à l’échelle mondiale.

Ces données, fournies bénévolement par Meta et Microsoft, comprennent 59 millions de « points d’intérêt », tels que des restaurants, des points de repère, des rues et des frontières régionales. Elles ont été nettoyées et formatées afin de pouvoir être utilisées gratuitement comme base pour une nouvelle application cartographique. Les entreprises n’ont plus qu’à créer leur propre logiciel à partir de celles-ci.

Comment garder les données d’Overture à jour ?

« Alors que les exigences en matière de précision, d’actualité et d’attribution des cartes ont augmenté pour répondre aux besoins des utilisateurs, les coûts et la complexité de la collecte et de la mise à jour des données cartographiques mondiales ont dépassé les capacités d’une seule organisation », écrit la fondation dans un communiqué de presse.

Overture Maps Foundation espère distinguer son produit de celui de OneStreetMap. Le groupe propose également des données de cartographie ouvertes, mais Overture cherche à contrôler ses propres données plus strictement. La firme n’exclut pas d’utiliser l’intelligence artificielle pour garder ses données à jour, et compte sur ses membres pour lui fournir des informations en temps réel.