Cette toute nouvelle application développée exclusivement pour l’iPhone est basée sur les capteurs de l’appareil photo TrueDepth et l’ARKit d’Apple. Live Link Face est une application iOS capable de capturer les mouvements du visage en direct grâce à une technologie de reconnaissance faciale et de transformer les données récoltées en animation graphique.

Un nouveau studio d’animation sur l’iPhone avec Live Link Face

Après avoir dévoilé récemment l’Unreal Engine 5, Epic Games présente Live Link Face, la nouvelle application iOS est capable de réaliser des animations faciales en direct, depuis un simple iPhone. Comme je vous le disais, l’application se base sur l’ARKit d’Apple. Le framework de réalité augmentée lancé en 2017 par la marque à la pomme, dont la version ARKit 4 était récemment dévoilée. L’application de l’Unreal Engine capture les expressions faciales ainsi que la rotation de la tête et du cou pour construire des représentations graphiques fidèles.

Voilà enfin une raison pour Apple de justifier ses capteurs TrueDepth. Bien sûr, il y avait déjà les Animojis, et beaucoup de gens les apprécient, mais difficile de penser qu’une telle technologie ait été développée uniquement pour cette utilisation. Avec Live Link Face, TrueDepth change de dimension et l’iPhone devient un véritable outil de création. Une application conçue pour les développeurs équipés d’un matériel de pointe mais aussi pour des utilisateurs plus modestes.

La réalité augmentée au cœur de la stratégie d’Apple

Les utilisateurs de cette nouvelle application pourront par exemple l’utiliser pour donner vie à des personnages virtuels avec leurs expressions faciales ou d’autres mouvements de vrais humains. Les technologies de l’ARKit et de TrueDepth se chargent d’envoyer toutes les données récoltées à l’application qui transmet ensuite le tout à l’Unreal Engine qui s’occupe d’animer cela. Ce genre de technologies implique traditionnellement un besoin de tourner en studio avec des équipements coûteux, hors de portée de la plupart des joueurs.

Évidemment mon propos n’est pas de dire que Live Link Face permet de créer des images d’une qualité équivalente à celles qui sortent des studios, mais maintenant, n’importe qui peut avoir accès à cette technologie. Cette annonce ainsi que l’ajout d’un capteur LIDAR à la dernière version de l’iPad Pro, laissent entrevoir les ambitions d’Apple. Avec Live Link Face, il est aussi possible de travailler en synchronisant plusieurs appareils en même temps. On peut penser qu’une version Android de cette application puisse voir le jour. En réalité, tout dépend des appareils photos dont ces smartphones sont équipés.