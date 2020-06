La Worldwide Developers Conference, le 22 juin, n’a pas oublié les développeurs d’applications iOS en réalité augmentée. ARKit 4 est la nouvelle mouture du framework de réalité augmentée lancé en 2017. Au programme cette année, un approfondissement de l’expérience AR et la possibilité de déposer, un peu partout dans le monde, des éléments d’AR.

Apple a dévoilé trois nouveautés principales pour sa plateforme de développement ARKit 4 lors du WWDC 2020. La première est Deph API. Cette API promet une extrême précision, au pixel prêt pour intégrer une création de réalité augmentée dans son environnement. Le réalisme est le mettre mot de Deph API. Il permettra d’améliorer l’effet d’occlusion introduit avec ARKit 3 : l’objet virtuel disparaît derrière quelque chose ou quelqu’un passant devant l’objectif de la caméra.

Puissante, Deph API exploite l’une des nouveautés pleine de promesses d’ARKit 3.5, le scanner LiDAR. Il sera intégré aux futurs iPhone et d’ores et déjà aux derniers iPad Pro.

Deuxième nouveauté de l’ARKit 4 : l’ancrage géographique. Le principe est relativement simple, en exploitant Plans, il sera possible d’implanter des éléments de réalité augmentée à des coordonnées définies et même à une altitude choisie. Un outil bienvenu pour les développeurs de jeux comme Pokémon go. Il ne sera accessible que dans certaines villes, pour les iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et les suivants, pour le moment.

Enfin, le suivi du visage est étendu à la caméra frontale. Cette option sera utilisable uniquement pour les détenteurs d’iPhone doté de puce A12 Bionic (iPhone X, XS , XR, SE 2020). Il sera possible de suivre jusqu’à trois personnes simultanément, idéales pour utiliser les capacités de Snapchat avec ses amis. La caméra frontale permettra aussi de mieux interagir avec les objets en réalité augmentée, en utilisant les deux caméras simultanément.

C’est maintenant aux développeurs de s’emparer de ces nouveautés pour continuer à créer des expériences de réalité augmentée toujours plus riches et ancrées dans le réel.